Пожары в Луганской области: среди подозреваемых есть глава администрации Гайдай
Правоохранители расследуют возможную служебную халатность председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Дело касается пожаров в области.
Источник:24 канал
Об этом сообщил член временной следственной комиссии Рады по расследованию причин пожаров на Луганщине, нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.
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Ткаченко рассказал, что расследование касается возможной бездеятельности при распределении потраченных в 2018 – 2020 годах денег госфонда охраны окружающей природной среды.
Государственное бюро расследований проинформировало об этом членов комиссии.
Что известно о заседании комиссии
Заседание комиссии прошло в закрытом режиме.
Руководитель ВСК Руслан Горбенко отметил, что 19 февраля состоялся "откровенный" разговор с руководством ГБР, правоохранителями, прокурорами и СБУ.
Пожары в Луганской области: коротко
- В конце лета на Луганщине возникли масштабные лесные пожары.
- Для тушения огня привлекли сотни спасателей и авиацию.
- В результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались. Кроме того, более 300 домов сгорели.
- В декабре 2020 года Верховная Рада создала ВСК по расследованию причин возникновения пожаров.
- Руководителю подразделения ГСЧС на Луганщине и 5 инспекторам сообщили о подозрении из-за вероятной массовой фальсификации актов о пожаре.
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