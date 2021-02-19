Правоохранители расследуют возможную служебную халатность председателя Луганской военно-гражданской администрации Сергея Гайдая. Дело касается пожаров в области.

Об этом сообщил член временной следственной комиссии Рады по расследованию причин пожаров на Луганщине, нардеп от "Слуги народа" Максим Ткаченко.

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Ткаченко рассказал, что расследование касается возможной бездеятельности при распределении потраченных в 2018 – 2020 годах денег госфонда охраны окружающей природной среды.

Государственное бюро расследований проинформировало об этом членов комиссии.

Что известно о заседании комиссии

Заседание комиссии прошло в закрытом режиме.

Руководитель ВСК Руслан Горбенко отметил, что 19 февраля состоялся "откровенный" разговор с руководством ГБР, правоохранителями, прокурорами и СБУ.