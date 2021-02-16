Руководителю подразделения ГСЧС на Луганщине и 5 инспекторам сообщили о подозрении. Им инкриминируют массовую фальсификацию актов о пожаре. Говорится о деле масштабных лесных пожаров на Луганщине, вспыхнувших летом 2020 года.

Вышеуказанные подозрения касаются возгорания, произошедшего на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в начале июля 2020 года. В результате огонь стал масштабным. В результате пожаров погибли 3 человека, также уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.

К теме Пожары в Луганской области: ВСК вызывает Резникова и хочет отстранить главу Луганской ГСЧС

Кому и о каком подозрении сообщили

Начальнику одного из отделов Главного управления ГСНС в Луганской области – подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц.

5 работникам подчиненных территориальных подразделений – непосредственно в служебном подлоге.

Сообщение о подозрении произошло по процессуальному руководству Луганской областной прокуратуры. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Краматорске.

Какое наказание им грозит

Штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 4250 гривен).

Или ограничение свободы на срок до 3 лет.

Плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Что выяснило следствие

Инспекторы по указанию руководителя структурного подразделения ГУ ГСНС подделывали акты о пожарах.

В официальную документацию подозреваемые вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию "Озера Волчьего" в Новоайдарском районе. Также сообщали неправду о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.

Цель таких шагов – создание видимости об эффективной ликвидации пожаров на Луганщине для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, СМИ, общества.

По данным следствия, подозреваемые умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.

Обратите внимание В ГСЧС прошли обыски по делу о пожарах на Луганщине: детали, фото, видео