Пожары в Луганской области: руководителю ГСЧС и 5 инспекторам сообщили о подозрении
Руководителю подразделения ГСЧС на Луганщине и 5 инспекторам сообщили о подозрении. Им инкриминируют массовую фальсификацию актов о пожаре. Говорится о деле масштабных лесных пожаров на Луганщине, вспыхнувших летом 2020 года.
Источник:Офис генпрокурора
Вышеуказанные подозрения касаются возгорания, произошедшего на территории дачного кооператива "Озеро Волчье" в начале июля 2020 года. В результате огонь стал масштабным. В результате пожаров погибли 3 человека, также уничтожены жилые дома, хозяйственные постройки и другое имущество.
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Кому и о каком подозрении сообщили
- Начальнику одного из отделов Главного управления ГСНС в Луганской области – подстрекательство к совершению служебного подлога по предварительному сговору группой лиц.
- 5 работникам подчиненных территориальных подразделений – непосредственно в служебном подлоге.
Сообщение о подозрении произошло по процессуальному руководству Луганской областной прокуратуры. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляет территориальное управление ГБР, расположенное в Краматорске.
Какое наказание им грозит
- Штраф до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан (до 4250 гривен).
- Или ограничение свободы на срок до 3 лет.
- Плюс лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Что выяснило следствие
- Инспекторы по указанию руководителя структурного подразделения ГУ ГСНС подделывали акты о пожарах.
- В официальную документацию подозреваемые вносили ложную информацию о выезде на охваченную огнем территорию "Озера Волчьего" в Новоайдарском районе. Также сообщали неправду о ликвидации пожаров силами и средствами пожарно-спасательных отрядов.
- Цель таких шагов – создание видимости об эффективной ликвидации пожаров на Луганщине для правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления, СМИ, общества.
- По данным следствия, подозреваемые умышленно фальсифицировали 46 актов о пожарах для искажения статистических показателей.
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Лесные пожары в Луганской области: главное
- Лес на Луганщине горел с конца лета и в начале осени. Огонь пытались обуздать сотни спасателей и спецтехника. В частности, использовали и самолеты с водой.
- Всего в результате пожаров погибли 11 человек, еще 19 человек травмировались, среди них – 3 работника ГСНС.
- В штабе ООС заявили, что пожары могли вызвать провокации со стороны российских боевиков.
- В результате пожаров более 300 домов сгорели дотла, а сотни людей остались без крыши над головой.
- В Министерстве охраны окружающей среды посчитали, что ущерб от лесных пожаров в Луганской достигают нескольких миллиардов гривен.
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