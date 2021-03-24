Пожар на Харьковщине в многоэтажке: 2-летний мальчик погиб, его маму и бабушку спасли
Пожар начался около полудня 24 марта в городе Лозовая Харьковской области. Возгорание произошло в квартире жилой девятиэтажки. Ребенок погиб, двцх женщин удалось спасти.
Источник:ГСЧС Украины в Харьковской области
На номер пожарной службы позвонили в 11:45. Сообщили о возгорании квартиры на 2 этаже по адресу улица Соборная, 29.
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Что известно о пожаре
- Пожар возник в одной из комнат квартиры. Горели домашние вещи и мебель.
- Площадь помещения составляла почти 15 квадратных метров.
Как огнеборцы тушили пожар / Фото ГСЧС
- Из задымленного дома пожарные вынесли тело погибшего двухлетнего мальчика.
- Двух женщин в возрасте 34 и 65 лет удалось спасти.
- Их госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами рук и верхних дыхательных путей, а также отравлением угарным газом.
На место прибыли пожарные и медики / Фото ГСЧС
- Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.
- Пожарные ликвидировали источник возгорания за 20 минут. Еще через 25 минут огонь окончательно ликвидировали.
Пожарные уже ликвидировали пожар / Фото ГСЧС
- По информации местного канала, маму и бабушку погибшего мальчика перенаправили в реанимацию. Кроме того, женщин подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.
- Их соседи рассказывают, что потерпевшие злоупотребляли алкоголем.
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