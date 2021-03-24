Пожар начался около полудня 24 марта в городе Лозовая Харьковской области. Возгорание произошло в квартире жилой девятиэтажки. Ребенок погиб, двцх женщин удалось спасти.

На номер пожарной службы позвонили в 11:45. Сообщили о возгорании квартиры на 2 этаже по адресу улица Соборная, 29.

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Что известно о пожаре

Пожар возник в одной из комнат квартиры. Горели домашние вещи и мебель.

Площадь помещения составляла почти 15 квадратных метров.



Как огнеборцы тушили пожар / Фото ГСЧС

Из задымленного дома пожарные вынесли тело погибшего двухлетнего мальчика.

Двух женщин в возрасте 34 и 65 лет удалось спасти.

Их госпитализировали в центральную районную больницу с ожогами рук и верхних дыхательных путей, а также отравлением угарным газом.



На место прибыли пожарные и медики / Фото ГСЧС

Предполагаемая причина возгорания — неосторожное обращение с огнем.

Пожарные ликвидировали источник возгорания за 20 минут. Еще через 25 минут огонь окончательно ликвидировали.



Пожарные уже ликвидировали пожар / Фото ГСЧС

По информации местного канала, маму и бабушку погибшего мальчика перенаправили в реанимацию. Кроме того, женщин подключили к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Их соседи рассказывают, что потерпевшие злоупотребляли алкоголем.

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