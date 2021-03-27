В селе Белозерье Черкасской области, 27 марта произошла жуткая трагедия. Там в огне погибли две маленькие девочки и пожилая женщина.

По данным спасателей, возгорание произошло в жилом доме на улице Богдана Хмельницкого. Огонь тушили местные пожарные и сотрудники ГСЧС.

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Детали трагедии в Черкасской области

Пожар вспыхнул в жилом доме на площади 5 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание возникло из-за неправильного использования печного отопления.

К месту происшествия оперативно прибыли спасатели 3-й Государственной пожарно-спасательной части и местная пожарная команда из села Хацьки. В доме они обнаружили тела трех человек. Среди них:

68-летняя женщина;

2 девочки 2015 и 2017 годов рождения.

К сожалению, после длительных реанимационных мероприятий медики констатировали смерть. Пострадавшие отравились продуктами горения.

Важно! По предварительным данным, причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Добавим, что на днях на Харьковщине произошел пожар в многоэтажке. Тогда спасателям удалось спасти маму и бабушку 2-летнего мальчика, однако сам ребенок погиб.