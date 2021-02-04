Пожар в запорожской больнице: состояние спасенных пациенток ухудшилось
В результате пожара в больнице Запорожья погибли 4 человека, еще 8 пострадавших доставили в больницу. По информации врачей, состояние некоторых спасенных значительно ухудшилось.
Источник: ТСН
Речь идет о двух женщинах, которые сейчас находятся во второй городской больнице.
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Состояние пострадавших в результате пожара значительно ухудшилось
Во время пожара в запорожской больнице удалось спасти 8 человек. Среди них – 2 медработника и 6 пациентов. Всех их эвакуировали в различные медучреждения.
Медики сообщили, что здоровье двух пациенток существенно ухудшилось после пожара. До пожара женщины находились в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом.
Они испытали серьезный стресс из-за последних событий, а также отравились угарным газом.
В Запорожской ОГА рассказали, что на момент пожара в больнице находились 29 больных. В частности, 10 пациентов были в реанимации.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- В Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар в инфекционной больнице. Погибли 4 человека – врач и 3 пациентов.
- Согласно предварительным данным, трагедия случилась из-за возгорания медицинского оборудования. Выяснилось, что в реанимационном отделении областной больницы не была установлена противопожарная сигнализация.
- 5 февраля в Запорожской области состоится траур по погибшим в результате пожара.
- Известно, что семьи погибших получат компенсации в размере 50 тысяч гривен. Также деньги получат и пострадавшие, впрочем какую сумму – пока не известно.
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