В результате пожара в больнице Запорожья погибли 4 человека, еще 8 пострадавших доставили в больницу. По информации врачей, состояние некоторых спасенных значительно ухудшилось.

Источник: ТСН

Речь идет о двух женщинах, которые сейчас находятся во второй городской больнице.

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Состояние пострадавших в результате пожара значительно ухудшилось

Во время пожара в запорожской больнице удалось спасти 8 человек. Среди них – 2 медработника и 6 пациентов. Всех их эвакуировали в различные медучреждения.

Медики сообщили, что здоровье двух пациенток существенно ухудшилось после пожара. До пожара женщины находились в тяжелом состоянии из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

Они испытали серьезный стресс из-за последних событий, а также отравились угарным газом.

В Запорожской ОГА рассказали, что на момент пожара в больнице находились 29 больных. В частности, 10 пациентов были в реанимации.

Пожар в запорожской больнице: что известно