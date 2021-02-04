В реанимационном отделении областной инфекционной больницы Запорожья произошел пожар. Возгорание произошло на первом этаже в одной из палат.

Источник: 24 канал

Всех пациентов, которых удалось спасти, перевели в городские больницы №1, №6 и №9. Об этом в эфире сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

Обратите внимание Степанов срочно выехал в Запорожье, где пожар в больнице унес 4 жизни

Состояние спасенных

По его словам, врачи принимают все необходимые меры в отношении людей, которых спасли благодаря быстрой и качественной работе пожарных. Он отметил, что врач и 3 пациента, которые находились в реанимации, к сожалению, погибли.

Всем остальным пациентам никакой угрозы нет,

– отметил Старух.

Напомним! Пожар произошел на первом этаже в реанимационном отделении. Инцидент произошел во время установки аппарата искусственного вентилирования легких.

Дезинфекция пожарных

Председатель Запорожской ОГА отметил, что тушением пожара занимались 60 пожарных. Сразу после завершения спасательных мероприятий их дезинфицировали в соответствии с протоколами.

Авария на ТЭС – ни к чему

Старух также добавил, что авария на ТЭС и пожар в больнице – это совсем не связанные между собой события. Ведь авария произошла не в Запорожье, а в Энергодаре.

Заметим! На Запорожской тепловой электростанции произошла авария. По неизвестным причинам остановились все блоки станции.

Пожар в запорожской больнице: коротко