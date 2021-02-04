Пожар в запорожской больнице: каково состояние пациентов, которых удалось спасти
В реанимационном отделении областной инфекционной больницы Запорожья произошел пожар. Возгорание произошло на первом этаже в одной из палат.
Источник: 24 канал
Всех пациентов, которых удалось спасти, перевели в городские больницы №1, №6 и №9. Об этом в эфире сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.
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Состояние спасенных
По его словам, врачи принимают все необходимые меры в отношении людей, которых спасли благодаря быстрой и качественной работе пожарных. Он отметил, что врач и 3 пациента, которые находились в реанимации, к сожалению, погибли.
Всем остальным пациентам никакой угрозы нет,
– отметил Старух.
Дезинфекция пожарных
Председатель Запорожской ОГА отметил, что тушением пожара занимались 60 пожарных. Сразу после завершения спасательных мероприятий их дезинфицировали в соответствии с протоколами.
Авария на ТЭС – ни к чему
Старух также добавил, что авария на ТЭС и пожар в больнице – это совсем не связанные между собой события. Ведь авария произошла не в Запорожье, а в Энергодаре.
Пожар в запорожской больнице: коротко
- В Запорожье на ночь на 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы.
- Прокуратура открыла уголовное производство по статье о нарушении правил пожарной безопасности, что привело к гибели человека.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на пожар. Он выразил соболезнования родным погибших.
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