В Запорожье в ночь на 4 февраля горела инфекционная больница. Спасти не удалось 4 человека, еще 2 - пострадали. Из-за пожара возбудили уголовное дело.

Источник: ГСЧС

Пожар вспыхнул на первом этаже больницы, в реанимационном отделении. Возгорание удалось ликвидировать около 00:20.

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Что известно о жертвах

В Запорожской ОГА рассказали, что в больнице находились 29 человек, 10 – в реанимации. К сожалению, врач и трое пациентов погибли.

Погибшим было 91, 76, 64 и 26 лет. Председатель ОГА Александр Старух отметил, что при воспламенении эти пациенты проходили процедуру искусственной вентиляции легких. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.

Еще двое медиков пострадали.

Пожар в Запорожье, смотрите видео:

Возбудили уголовное дело

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за пожара уже открыли уголовное производство. Уже допросили 5 человек. Следствие продолжается.

Вскоре все больницы области обещают проверить на предмет пожарной безопасности.

К слову, для тушения пожара привлекли 60 спасателей и 16 единиц техники.

Пожар в больнице Запорожья / Фото 061.ua и Запорожской ОГА: