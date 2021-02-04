Новые детали пожара в запорожской больнице: погибла медик и трое пациентов – фото, видео
В Запорожье в ночь на 4 февраля горела инфекционная больница. Спасти не удалось 4 человека, еще 2 - пострадали. Из-за пожара возбудили уголовное дело.
Источник: ГСЧС
Пожар вспыхнул на первом этаже больницы, в реанимационном отделении. Возгорание удалось ликвидировать около 00:20.
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Что известно о жертвах
- В Запорожской ОГА рассказали, что в больнице находились 29 человек, 10 – в реанимации. К сожалению, врач и трое пациентов погибли.
- Погибшим было 91, 76, 64 и 26 лет. Председатель ОГА Александр Старух отметил, что при воспламенении эти пациенты проходили процедуру искусственной вентиляции легких. Предварительная причина смерти – отравление угарным газом.
- Еще двое медиков пострадали.
Пожар в Запорожье, смотрите видео:
Возбудили уголовное дело
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что из-за пожара уже открыли уголовное производство. Уже допросили 5 человек. Следствие продолжается.
Вскоре все больницы области обещают проверить на предмет пожарной безопасности.
К слову, для тушения пожара привлекли 60 спасателей и 16 единиц техники.
Пожар в больнице Запорожья / Фото 061.ua и Запорожской ОГА:
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