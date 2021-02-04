Во время пожара в Запорожской инфекционной больнице погибла 26-летняя врач Ольга Глива. Она только в 2020 году закончила интернатуру.

Источник: Запорожский медуниверситет

Женщина была выпускницей Запорожского государственного медуниверситета.

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Что известно о докторе

В заведении отметили, что медицина была ее призванием. Университет погибшая закончила с отличием.

Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасению пациентов. Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты пыталась спасать жизни своих пациентов,

– говорится в сообщении заведения.

Пользователи соцсетей и знакомые Ольги уже выразили свои соболезнования.

Ольга Глива / Фото "Суббота"

Пожар в больнице Запорожья: что известно

Первый этаж больницы загорелся в ночь на 4 февраля. По предварительной информации, трагедия произошла из-за возгорания медицинского оборудования.

При пожаре погибли 4 человека: врач и 3 пациента. Еще двое медиков пострадали.

Из-за пожара уже открыли уголовное дело, а министр здравоохранения Максим Степанов улетел в Запорожье.

Погибшая врач / Фото из Фейсбука