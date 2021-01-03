Утром 3 января на улице Почтовой, что расположена в центральной части Черновцов, случился пожар в многоквартирном доме. Огонь вспыхнул на четвертом этаже здания. Во время пожара, в квартире, которую охватило пламя, вспыхнула газовоздушная смесь.

На время пожара в квартире находился владелец. Мужчина получил ожоги. Спасатели вынесли пострадавшего в безопасное место и передали работникам скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали, информирует пресс-служба ГСЧС.

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Также спасатели провели эвакуацию 12 жителей дома. Площадь пожара составила 20 квадратных метров.

В 10:39 пожар удалось локализовать, а в 10:43 ликвидировать.

Спасателям удалось спасти квартиру от огня. В результате пожара огнем повредило мебель, вещи домашнего обихода.

Что известно о причине пожара и взрыве

По информации "Черновцыгаз", после детального осмотра, комиссии удалось установить причину чрезвычайного происшествия. В квартире произошло короткое замыкание с последующим возгоранием.

Пожар и взрыв на улице Почтовой в Черновцах / Фото ГСЧС и "Черновцыгаз"

В результате от нагрева взорвался туристический баллон со сжиженным газом, который был в доме потерпевшего.

Улица Почтовая в Черновцах: карта