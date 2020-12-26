В селе Копылы, близ Полтавы, вечером 25 декабря загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли 2 человека.

Пожар в вагоне поезда: детали

Спасатели получили сообщение о пожаре 25 декабря, в 20:56. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Возгорание возникло в вагоне поезда на улице Горького в селе Копылы Полтавского района. Там расположено ремонтное подразделение.

Прибывшие на вызов сразу начали тушить огонь. Пожар удалось локализовать в 22:58, а ликвидировать в 00:27.

Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона.

В пожаре погибли 2 человека

Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара они обнаружили тела без признаков жизни 2 человек. Их направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.

К слову, к тушению пожара привлекли 8 спасателей и 3 единицы техники. Причину пожара сейчас устанавливают.

Обратите внимание! Во Львове 23 декабря во время движения загорелся автобус №53. В салоне в то время находились пассажиры. Водитель пытался самостоятельно потушить огонь, но ему не удалось.



Под Полтавой загорелся вагон поезда / Фото ГСЧС



В пожаре погибли 2 человека / Фото ГСЧС

Вагон вспыхнул в селе Копылы: смотрите карту