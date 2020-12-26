Под Полтавой загорелся вагон поезда: в пожаре погибли люди – фото
В селе Копылы, близ Полтавы, вечером 25 декабря загорелся вагон поезда, который находился на ремонте. В результате инцидента погибли 2 человека.
Пожар в вагоне поезда: детали
Спасатели получили сообщение о пожаре 25 декабря, в 20:56. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
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Возгорание возникло в вагоне поезда на улице Горького в селе Копылы Полтавского района. Там расположено ремонтное подразделение.
Прибывшие на вызов сразу начали тушить огонь. Пожар удалось локализовать в 22:58, а ликвидировать в 00:27.
Огонь уничтожил внутреннее оборудование, облицовку стен и потолка вагона.
В пожаре погибли 2 человека
Из-за сильного задымления чрезвычайники работали в аппаратах защиты органов дыхания. Во время ликвидации пожара они обнаружили тела без признаков жизни 2 человек. Их направили в бюро судебно-медицинской экспертизы.
К слову, к тушению пожара привлекли 8 спасателей и 3 единицы техники. Причину пожара сейчас устанавливают.
Под Полтавой загорелся вагон поезда / Фото ГСЧС
В пожаре погибли 2 человека / Фото ГСЧС
Вагон вспыхнул в селе Копылы: смотрите карту
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