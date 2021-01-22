Дом престарелых в Харькове, где 21 января вспыхнул страшный пожар, работал нелегально. К тому же оказалось, что нет никаких документов, которые бы могли подтвердить его существование. Юристы говорят, что ответственность за пожар ляжет на владельца недвижимости и организаторов дома престарелых.

Сайт 24 канала расспросил у юристов, кто будет нести ответственность за пожар в Харькове, если дом престарелых был нелегальным.

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Кто будет нести ответственность

Артем Донец, член Совета Отделения Ассоциации юристов Украины в Харьковской области, говорит, что указанные лица были задержаны в рамках уголовного производства, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований по предварительной квалификации уголовного преступления по ч. 2 ст. 270 УК Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара, повлекшего гибель людей).

Вместе с тем, следует отметить, что в настоящее время органом досудебного расследования не разглашено (или не установлено) действительное основание возникновения пожара в указанном доме, а в отношении самой трагедии очень много противоречивой информации, транслируемой СМИ, а потому трудно делать какие-то выводы,

– говорит Донец.

Он добавил, что пока точно даже неизвестно осуществляло ли на территории указанного дома свою хозяйственную деятельность, какое-то физическое лицо-предприниматель, юридическое лицо или это заведение было организовано группой людей без соответствующего оформления. Но, согласно украинскому законодательству, за совершение указанного уголовного преступления может быть привлечено не любое лицо, а только то, на которое возложена обязанность соблюдения установленных законодательством требований пожарной безопасности.

То есть, если там осуществляло деятельность юридическое лицо, то к уголовной ответственности привлекут наемного работника, который должен был следить за соблюдением указанных требований. Однако, если указанная деятельность осуществлялась просто группой людей без регистрации ФЛП или юридического лица, то в таком случае ни на одного из них действующим законодательством Украины не было положено обязанности соблюдения установленных законодательством требований пожарной безопасности. То есть, нет ответственного лица – нет и субъекта совершения уголовного преступления

– отметил Донец.

Иными словами, если органом досудебного расследования будет установлено, что указанный дом был "нелегальным" в широком смысле указанного слова, то ни одно лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 2 ст. 270 УК Украины. Но не стоит забывать, что в указанном уголовном правонарушении может измениться квалификация (например, на соответствующий пункт ч. 2 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство).

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Дмитрий Куцевол, адвокат, партнер АО "Ассирия", говорит, что ответственность будут нести организаторы дома престарелых, даже если они работали вне правового поля. Ведь, когда человек действовал в доме престарелых, с кем-то должен заключаться договор. Кроме того, кто-то брал платежи за содержание пожилых людей в доме престарелых. К этим людям, в первую очередь, и будут поставлены вопросы со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, не стоит забывать и о владельцах объекта недвижимости, в котором размещался дом престарелых. Даже если это помещение построено с нарушением норм и не введено в эксплуатацию, то его кто-то построил и владел им. Уверен, что ответственность будут нести фактические организаторы бизнеса,

– говорит Куцевол.

Юлия Кореняк, член Ассоциации юристов Украины, объяснила, что вышеуказанное заведение находилось по адресу: Харьков, улица Нижняя Гиивская, дом 150Б. Согласно информации из Государственного реестра прав на недвижимое имущество, ни одного недвижимого имущества по указанному адресу не зарегистрировано. Кроме этого, заведение "Золотое время" не было включено в Реестр поставщиков и получателей социальных услуг. Сведения о функционировании вышеуказанного заведения в Департаменте социальной защиты населения облгосадминистрации отсутствуют.

Вышеуказанное нежилое помещение не соответствовало санитарным и противопожарным нормам. Пожилые люди не смогли самостоятельно покинуть помещение, из-за чего и погибли. Что касается наличия или отсутствия документов, материально-технической базы, которые требуются для деятельности такого заведения, то данный факт будет устанавливаться следствием,

– говорит Кореняк.

В общем, для того, чтобы дом престарелых работал легально, нужно, чтобы у него были необходимые учредительные документы, работники имели соответствующий профессиональный уровень, а все услуги предоставлялись в соответствии с государственными стандартами.

Что произошло в доме престарелых