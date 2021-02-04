В Запорожье ночью 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По пока неподтвержденной информации, 4 человека погибли.

Источник: Укринформ На месте чрезвычайной ситуации работают пожарные, спасатели, медики скорой помощи и полиция. Читайте также Мужчина с топором поджег "Эпицентр" в Первомайске: что ему грозит Что известно о пожаре в больницы Запорожья В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили журналистам, что в Запорожье загорелся один из этажей многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы. Это произошло в начале суток 4 февраля. На место чрезвычайной ситуации оперативно приехали врачи и спасатели, а также и правоохранители. Пациентов медицинского учреждения срочно эвакуируют. Однако, по предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 4 человека. По состоянию на 00:19 пожар локализован. Информацию о жертвах и пострадавших уточняют. Заметим, накануне, 3 февраля, произошла масштабная авария на Запорожской тепловой электростанции. Город Энергодар потерял доступ к электроэнергии на несколько часов.