Пожар с трагическими последствиями произошел в больнице Запорожья: что известно
В Запорожье ночью 4 февраля загорелся один из корпусов областной инфекционной больницы. По пока неподтвержденной информации, 4 человека погибли.
Источник: Укринформ
На месте чрезвычайной ситуации работают пожарные, спасатели, медики скорой помощи и полиция.
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Что известно о пожаре в больницы Запорожья
- В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщили журналистам, что в Запорожье загорелся один из этажей многоэтажного корпуса Запорожской областной инфекционной больницы.
- Это произошло в начале суток 4 февраля. На место чрезвычайной ситуации оперативно приехали врачи и спасатели, а также и правоохранители.
- Пациентов медицинского учреждения срочно эвакуируют. Однако, по предварительным данным спасателей, в результате пожара погибли 4 человека.
Заметим, накануне, 3 февраля, произошла масштабная авария на Запорожской тепловой электростанции. Город Энергодар потерял доступ к электроэнергии на несколько часов.
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