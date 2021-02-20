Вечером 19 февраля в поселке Песочин на производственном предприятии произошел пожар. Огонь охватил площадь более 1000 квадратных метров.

На место происшествия направили сразу 2 пожарно-спасательных отделения.

К теме Под Харьковом масштабный пожар: горят склады – видео

Горели более 1000 квадратных метров здания

Работники ГСЧС на месте увидели, что горит цех по производству пластиковой продукции. Одноэтажное помещение было очень большим – 2 500 квадратных метров, 1000 из них были охвачены огнем.

Внутри стоял "ВАЗ 2121", который тоже загорелся. Рядом было очень много объектов, поэтому существовала угроза, что пламя перекинется на соседние здания.

В помещении людей не было

Уровень сложности пожара пришлось повысить до 2 и вызвать подмогу. Всего в борьбе с огнем принимали участие 42 спасателя, 10 единиц техники. Приобщили также пожарный поезд и автоцистерну.

К счастью, внутри помещения людей не нашли. В 22:00 удалось локализовать огонь. И лишь около 4:30 утра – потушить полностью.

Обратите внимание! Причину возгорания и размер нанесенного ущерба будут устанавливать специалисты.

Смотрите видео пожара:

Пожар тушили около 40 человек / Фото ГСЧС

Пострадавших нет / Фото ГСЧС