Дом с пожилыми людьми в Харькове, который загорелся, на самом деле работал нелегально. Рекламных объявлений в соцсетях не публиковали, а о деятельности заведения владельцы и работники говорили только "проверенным" людям. Сработало так называемое сарафанное радио.

Заведение работало так, как считали нужным его владельцы, никаких официальных документов не было. Об этом в эфире 24 канала рассказала заместитель мэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан.

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"Я нашла человека, который имеет отношение к этому заведению. Это организация ООО арендовала этот дом и взяла на себя смелость госпитализировать туда людей", – отметила Горбунова-Рубан.

Заместитель мэра спросила этого человека, как в заведение попадали клиенты без рекламы и откуда знают об их существовании.

Она (представитель организации – 24 канал) ответила: "Это сарафанное радио, мы передаем из уст в уста". У них нет никакой системы оповещения, объявления в соцсети. Тихонечко из уст в уста передается эта информация,

– отметила Горбунова-Рубан.

Пока не всем родственникам успели сообщить о смерти их близких, ведь списки погибших в полиции. Людей, попавших в больницу, опрашивают и узнают об их родственниках.

Почему такое заведение существовало

По словам заместителя мэра, "это продукт большой государственной проблемы".

"У нас нет заведений, куда можно поместить человека старшего возраста, страдающего болезнью Альцгеймера или старческим маразмом. У нас есть пансионаты для пожилых людей, куда можно направить только одинокого человека. Если у него есть дети – это уже помеха. Нужны государственные специализированные учреждения, которые принимают таких людей", – сказала Горбунова-Рубан.

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Почему заведение не разоблачили быстрее

Заместитель мэра Харькова объяснила, что правоохранительные органы могут войти в частное здание только тогда, когда есть на это причина.

Причины не было, пока он не загорелся. И сейчас причины для того, чтобы зайти – нет. Будем проводить проверки, выяснять у соседей, брать прокурорское разрешение,

– заверила она.

Также она добавила, что большая ответственность лежит и на участковом полицейском, который должен знать все, что происходит на его территории.