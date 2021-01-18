Пожар на улице Посмитного в Одессе вспыхнул 17 января. Возгорание произошло в трехэтажном здании, в котором расположен отель Arcadia Apartments. По состоянию на 23:51, как заверили в ГСЧС, огонь ликвидировали.

Пожар в гостинице в Одессе ликвидировали

Пожар в доме на улице Посмитного в Одессе по состоянию на 23:51 17 января ликвидировали. Об этом сообщили в фейсбуке ГСЧС (Государственная служба по чрезвычайным ситуациям) Одесской области.

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Чрезвычайники подтвердили, что погиб один человек, еще двое – пострадали. Подробных сведений о них пока не публиковали.



Пожар в гостинице ликвидировали еще до конца суток 17 января / Фото ГСЧС

Коротко о пожаре в отеле в Одессе 17 января

17 января начался пожар на 3 этаже трехэтажного дома в Одессе на улице Посмитного.

В этом доме расположен отель Arcadia Apartments.

Кроме 3 этажа, огонь охватил и крышу. Общая площадь возгорания составила 1500 квадратных метров.

К спасательной операции привлекли 60 человек и 12 единиц техники.

Причиной, по предварительным данным, могли стать проблемы с электропроводкой.

По состоянию на 22:05 пожар локализовали, всех людей из здания эвакуировали.

В 23:51 пожар был ликвидирован. В ГСЧС сообщили о 1 погибшем и 2 пострадавших.



К тушению пожара в Одессе привлекли более 60 человек и 12 единиц техники / Фото ДСНС

Пожар в Одессе произошел на улице Посмитного: смотрите расположение на карте

Напомним, пожар с трагическими последствиями в одном из отелей Одессы случился и в 2019 году. Тогда в "Токио Стар" погибли 9 человек, а причиной трагедии называли нарушение правил пожарной безопасности со стороны администрации отеля.