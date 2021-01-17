Вода замерзает на одежде пожарных: в Одессе пылает отель, есть жертва – жуткое видео
В Одессе 17 января вспыхнул пожар в гостинице. Огонь охватил площадь не менее 1,5 тысячи квадратных метров. сейчас известно об 1 жертве. Однако некоторые местные СМИ уже сообщают, что при пожаре погибли 2 человека.
Происшествие произошло на улице Посмитного. Пылает вся крыша здания. Об этом информирует "Думская".
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Один из постояльцев рассказал, что сначала раздался какой-то непонятный звук, похожий на треск, а затем здание охватил огонь. Чтобы спастись, мужчина выпрыгнул из окна 2 этажа.
Детали пожара
- Сейчас известно о 2 пострадавших. Их госпитализировали.
- Мужчину вывели из гостиницы. Медики оказывают ему первую помощь.
- На место происшествия прибыли скорые помощи.
- Спасатели пытаются тушить пламя с автобашен.
- Однако погодные условия существенно усложняют процесс.
- Капли воды мгновенно замерзают на костюмах пожарных.
- Постояльцы отеля рассказали, что там жили преимущественно иностранные гости.
- За несколько дней до пожара в здании ремонтировали проводку. Были определенные неполадки со светом.
- К охваченному пламенем отелю уже прибыл вице-мэр Одессы Михаил Кучук.
В Одессе загорелся отель на улице Посмитного / Фото "Думская"
Пожар в гостинице в Одессе: смотрите видео
Рассказ постояльца отеля о пожаре: смотрите видео
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