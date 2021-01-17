В Одессе 17 января вспыхнул пожар в гостинице. Огонь охватил площадь не менее 1,5 тысячи квадратных метров. сейчас известно об 1 жертве. Однако некоторые местные СМИ уже сообщают, что при пожаре погибли 2 человека.

Происшествие произошло на улице Посмитного. Пылает вся крыша здания. Об этом информирует "Думская". Актуально Во Львове случился сокрушительный пожар в 2-этажке: видео Один из постояльцев рассказал, что сначала раздался какой-то непонятный звук, похожий на треск, а затем здание охватил огонь. Чтобы спастись, мужчина выпрыгнул из окна 2 этажа. Детали пожара Сейчас известно о 2 пострадавших. Их госпитализировали.

Мужчину вывели из гостиницы. Медики оказывают ему первую помощь.

На место происшествия прибыли скорые помощи.

Спасатели пытаются тушить пламя с автобашен.

Однако погодные условия существенно усложняют процесс.

Капли воды мгновенно замерзают на костюмах пожарных.

Постояльцы отеля рассказали, что там жили преимущественно иностранные гости.

За несколько дней до пожара в здании ремонтировали проводку. Были определенные неполадки со светом.

К охваченному пламенем отелю уже прибыл вице-мэр Одессы Михаил Кучук. В Одессе загорелся отель на улице Посмитного / Фото "Думская" Пожар в гостинице в Одессе: смотрите видео Рассказ постояльца отеля о пожаре: смотрите видео