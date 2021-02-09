В Донецкой области горело общежитие: погибла женщина, более 40 человек эвакуировали – фото
В Краматорске вечером 8 февраля в одном из общежитий вспыхнул пожар. В результате возгорания погибла женщина, еще 43 жильца эвакуировали.
Источник:ДСНС
Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21:29. Возгорание произошло в общежитии Краматорска, на улице Академической.
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Что известно о пожаре в общежитии
- На месте пожарные установили, что происходит возгорание в комнате на 4-м этаже 5-этажного здания.
- Пожар удалось локализовать в 21:41, а ликвидировать – в 21:58.
- От главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекали 23 человека и 6 единиц техники.
Есть жертва, много людей эвакуировали
- Спасателям удалось эвакуировать на свежий воздух 43 жителей общежития.
- Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧГ обнаружили тело 68-летней женщины.
В Краматорске горело общежитие / Фото "Вчасно"
В результате возгорания погибла женщина / Фото ГСЧС
Пожар произошел в Краматорске, на улице Академической: смотрите карту
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