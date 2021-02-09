В Краматорске вечером 8 февраля в одном из общежитий вспыхнул пожар. В результате возгорания погибла женщина, еще 43 жильца эвакуировали.

Сообщение о пожаре поступило к спасателям в 21:29. Возгорание произошло в общежитии Краматорска, на улице Академической. Читайте также Жуткий пожар в многоэтажке в Харькове: есть погибшие – фото, видео Что известно о пожаре в общежитии На месте пожарные установили, что происходит возгорание в комнате на 4-м этаже 5-этажного здания.

Пожар удалось локализовать в 21:41, а ликвидировать – в 21:58.

От главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям привлекали 23 человека и 6 единиц техники. Есть жертва, много людей эвакуировали Спасателям удалось эвакуировать на свежий воздух 43 жителей общежития.

Во время ликвидации пожара сотрудники ГСЧГ обнаружили тело 68-летней женщины.

В Краматорске горело общежитие / Фото "Вчасно"

В результате возгорания погибла женщина / Фото ГСЧС Пожар произошел в Краматорске, на улице Академической: смотрите карту