В отеле на Закарпатье в ночь на 2 января вспыхнул пожар. Спасатели вывели из здания 13 человек, еще 3 – помогли спуститься по лестнице. В результате возгорания пострадал 10-летний мальчик из Кривого Рога.

Пожар в отеле на Закарпатье: детали

К спасателям сообщение о пожаре в отеле в поселке Воловец на Закарпатье поступило 2 января, в 2:07. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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К чрезвычайникам позвонили отдыхающие отеля, сообщив, что в коридоре и номерах чувствуется едкий запах дыма.

На место инцидента отправились 15 пожарных Воловца и Нижних Ворот. Для ликвидации возгорания привлекли 3 единицы техники.

Спасатели выяснили, что очагом возгорания была баня на первом этаже здания.

В 02:30 пожар удалось локализовать, а в 03:05 – ликвидировать на площади 30 квадратных метров. Сейчас правоохранители устанавливают, что стало причиной возгорания.

Людей эвакуировали, однако есть пострадавший

Пока одни сотрудники ГСЧС работали над ликвидацией пламени, другие спасали людей.

На свежий воздух вывели 13 жителей отеля, еще 3 пожарные спустили вниз со второго и третьего этажей здания с помощью лестницы.

Кроме того, до прибытия пожарных, пытаясь выйти на улицу, травмировался 10-летний мальчик – житель Кривого Рога. Его госпитализировали, врачи диагностировали у ребенка ожоги.



На Закарпатье в отеле вспыхнул пожар / Фото ГСЧС



Пострадал 10-летний мальчик из Кривого Рога / Фото ГСЧС