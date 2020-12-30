В центре Кропивницкого загорелись квартиры в многоэтажке: пострадали люди
В 2 квартирах жилого многоэтажного дома в центре Кропивницкого произошел пожар. Жителей успели эвакуировать, однако пострадавших избежать не удалось.
Пожар в многоэтажке Кропивницкого: детали
Возгорание возникло 29 декабря, в 20:08 в Кропивницком, на проспекте Университетский, 21. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Пожар произошел на 8 этаже девятиэтажного жилого дома – загорелись 2 квартиры малосемейного типа.
На место инцидента отправились спасатели. В 21:32 им удалось ликвидировать пожар.
Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 квадратных метров.
Из-за возгорания пострадали люди
Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, в том числе и ребенка, а также эвакуировали 18 жителей, среди которых 6 детей.
Однако пострадавших избежать все же не удалось – за медицинской помощью с признаками отравления обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.
В Кропивницком горела многоэтажка: смотрите карту
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