В 2 квартирах жилого многоэтажного дома в центре Кропивницкого произошел пожар. Жителей успели эвакуировать, однако пострадавших избежать не удалось.

Пожар в многоэтажке Кропивницкого: детали

Возгорание возникло 29 декабря, в 20:08 в Кропивницком, на проспекте Университетский, 21. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Пожар произошел на 8 этаже девятиэтажного жилого дома – загорелись 2 квартиры малосемейного типа.

На место инцидента отправились спасатели. В 21:32 им удалось ликвидировать пожар.

Огонь повредил мебель и вещи домашнего обихода на общей площади 27 квадратных метров.

Из-за возгорания пострадали люди

Сотрудники ГСЧС спасли 10 человек, в том числе и ребенка, а также эвакуировали 18 жителей, среди которых 6 детей.

Однако пострадавших избежать все же не удалось – за медицинской помощью с признаками отравления обратились 2 взрослых и 1 ребенок. Всех пострадавших госпитализировали.

Обратите внимание! В одном из сел Сколевского района Львовской области, 28 декабря случился сокрушительный пожар в жилом доме. Огонь унес жизни 80-летней женщины. По предварительной информации, возгорание произошло в результате короткого замыкания электросети.

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