На территории Краматорского завода энергетического машиностроения вечером 21 декабря вспыхнул пожар. Возгорание удалось ликвидировать через 2 часа. К счастью, обошлось без жертв.

Спасателям сообщение о пожаре поступило 21 декабря, в 22:45. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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Вспыхнул Краматорский завод энергетического машиностроения. На месте происшествия спасатели выяснили, что горит подсобное помещение нерабочего цеха.

Пожарные начали тушить пожар. В 23:47 им удалось его локализовать, а в 00:46 уже 22 декабря возгорание ликвидировали.

Вероятной причиной пожара называют короткое замыкание электросети. К счастью, в результате инцидента погибших и пострадавших нет.

От ГСЧС привлекали 17 спасателей и 3 единицы техники.

Что известно о Краматорском заводе энергетического машиностроения? Предприятие с замкнутым циклом производства – от изготовления модели до получения механически обработанного готового изделия. Расположен завод в Краматорске Донецкой области. Производство предприятия имеет следующие подразделения: литейное, кузнечно-термическое, механическое, цех металлоконструкций.



Горел Краматорский завод энергетического машиностроения / Фото ГСЧС



Возгорание ликвидировали, никто не пострадал / Фото ГСЧС