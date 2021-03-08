В селе Знаменка, что в Кировоградской области, утром 8 марта вспыхнул пожар в 1-этажном доме. В результате возгорания погибла пожилая женщина и ее внук.

К спасателям сообщение о пожаре поступило 8 марта, в 06:00. Возгорание произошло в 1-этажном жилом доме на улице Украинской в ​​городе Знаменка.

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Детали пожара в Кировоградской области

На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели вещи домашнего обихода.

Площадь возгорания составила 3 ​​квадратных метра.

составила 3 ​​квадратных метра. В 7:16 пожар удалось локализовать, а в 7:28 – ликвидировать.

Тушили огонь 9 спасателей, они использовали 2 единицы техники.

Жертв не удалось избежать

Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела 70-летней женщины и ее 26-летнего внука.

Причины возгорания выясняются.

Обратите внимание! В Киеве в ночь на 8 марта произошел пожар в недостроенной бане. В результате трагического инцидента погибли 3 человека.



На Кировоградщине в пожаре погибли 2 человека / Фото ГСЧС

Пожар вспыхнул в селе Знаменка: смотрите карту