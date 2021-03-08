В Кировоградской области в доме вспыхнул пожар: погибла женщина и ее внук
В селе Знаменка, что в Кировоградской области, утром 8 марта вспыхнул пожар в 1-этажном доме. В результате возгорания погибла пожилая женщина и ее внук.
Источник:ГСЧС
К спасателям сообщение о пожаре поступило 8 марта, в 06:00. Возгорание произошло в 1-этажном жилом доме на улице Украинской в городе Знаменка.
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Детали пожара в Кировоградской области
- На момент прибытия пожарных в одной из комнат дома горели вещи домашнего обихода.
- Площадь возгорания составила 3 квадратных метра.
- В 7:16 пожар удалось локализовать, а в 7:28 – ликвидировать.
- Тушили огонь 9 спасателей, они использовали 2 единицы техники.
Жертв не удалось избежать
Во время тушения пожара чрезвычайники обнаружили тела 70-летней женщины и ее 26-летнего внука.
Причины возгорания выясняются.
На Кировоградщине в пожаре погибли 2 человека / Фото ГСЧС
Пожар вспыхнул в селе Знаменка: смотрите карту
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