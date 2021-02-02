В Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. Она произошла в строительном супермаркете "Эпицентр" на улице Достоевского. В сети появились кадры изнутри здания.

Источник: телеграм "Одесса INFO"

Очевидцы инцидента опубликовали в сети видео со здания торгового центра. Пожар локализовали, по состоянию на 16:20 тушение еще продолжается.

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На видео слышно, как через громкоговоритель людям сообщают о пожаре, призывают сохранять спокойствие и покинуть помещение.

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Что известно о пожаре в Первомайске: