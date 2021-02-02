Пожар в "Эпицентре" в Первомайском: появилось видео изнутри здания
В Первомайске Николаевской области вспыхнул масштабный пожар. Она произошла в строительном супермаркете "Эпицентр" на улице Достоевского. В сети появились кадры изнутри здания.
Источник: телеграм "Одесса INFO"
Очевидцы инцидента опубликовали в сети видео со здания торгового центра. Пожар локализовали, по состоянию на 16:20 тушение еще продолжается.
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На видео слышно, как через громкоговоритель людям сообщают о пожаре, призывают сохранять спокойствие и покинуть помещение.
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Что известно о пожаре в Первомайске:
- Полиция сообщила о задержании поджигателя. По данным правоохранителей, 37-летний мужчина пришел в торговый центр с ножом и топором.
- В отделе лакокрасочных товаров он начал разливать горючие жидкости. Один из охранников пытался его задержать.
- Злоумышленник в ответ ударил мужчину топором, поджег помещени и бросился бежать.
- Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали злоумышленника, еще один из работников получил удар топором.
- Сейчас преступника, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности, доставили в Первомайское управление полиции.
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