В свежем выпуске "Ты смотри!" за 11 января – в Кременчуге, что на Полтавщине, местная электричка "устала работать" и загорелась праздничным фейерверком. В Киеве один из водителей стал свидетелем, как мать с подругой перевозили детей в багажнике авто.

Также в выпуске "Ты смотри!" на 24 канале:

В Одессе автомобиль врезался в столб и загорелся. Из него едва успели выскочить водитель и пассажирка.

В городе Золочев, что на Львовщине, выпал снег, но никто не спешил чистить или посыпать дороги. В результате, на одном из кольцевых перекрестков почти каждый водитель почувствовал себя настоящим дрифтером.

На Киевщине на ходу началась разваливаться грузовая "Газель". С нее во время движения просто начали отлетать колеса.

В Киеве работники городских служб не сидели сложа руки, и как только пошел снег начали асфальтировать дороги.