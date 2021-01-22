Расходы на лечение пострадавших во время пожара в доме престарелых в Харькове возьмут на себя власти города. Они также оплатят организацию похорон погибших.

Власти Харькова обсудили ситуацию вокруг пожара в пансионате для пожилых

21 января на внеочередном заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций обсудили ситуацию вокруг пожара с трагическими последствиями в доме престарелых. Об этом рассказали в мэрии Харькова.

К теме После трагического пожара в Харькове задержали 3 человек: фото

Секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов сообщил, что власть города возьмет на себя:

Расходы на лечение пострадавших в пожаре.

Оплату организации похорон погибших.

В каком состоянии пострадавшие в пожаре

Известно, что погибли в огне 15 человек. Также в больницах находятся 5 человек, которые на момент пожара были в пансионате. По словам директора департамента здравоохранения Харькова Юрия Сороколата:

У 65-летнего мужчины – 15% ожогов поверхности тела средней степени тяжести.

73-летний мужчина отравился угарным газом, он также в состоянии средней тяжести.

Другие 3 госпитализированных – мужчины 57 и 80 лет и 81-летняя женщина – больше всего пострадали от шока.

Коротко о пожаре в Харькове 21 января в доме престарелых

В 15 часов 21 января во доме на улице Нижний Гиевской, 150-б в Харькове произошел пожар. В помещении дома, как оказалось, оборудовали пансионат для пожилых людей.

Учреждение было частным, необходимых разрешительных документов, по предварительным данным, не имело. В результате неотложных следственных действий уже задержали 3 человек – владельца дома, арендатора, и администратора пансионата.