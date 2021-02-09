В Харькове в 14-этажке произошел смертельный пожар. На 11 этаже ночью 9 февраля вспыхнула квартира. Пожарные спасли более десяти человек, однако один человек все же погиб.

Пожар произошел на проспекте Гагарина.

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О возгорании сообщили около 5 утра. На Гагарина направили сразу 7 отделений спасателей на автоцистернах и еще 2 – на автолестнице. Когда огнеборцы прибыли на место пожара, то на 11 этаже горела квартира на площади около сотни квадратных метров.

В горевшей квартире обнаружили тело мужчины

Из-за задымления на улицу вывели 22 местных жителя, еще 13 – пришлось спасать из дома. Около 07: 00 огонь локализовали, еще через 2 часа – потушили окончательно. В загоревшейся квартире обнаружили тело погибшего 37-летнего мужчины.

Обратите внимание! В местных телеграм-каналах сообщают, что пожарные не могли нормально подъехать к зданию из-за заблокированого автомобилями двора.



Пожар тушили до 9 утра / Фото ГСЧС

Загорелась квартира на 11 этаже / Фото ГСЧС



Из дома спасли 13 человек / Фото ГСЧС

Смотрите видео пожара в Харькове / видео из телеграм-каналов: