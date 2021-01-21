Не существует по документам: новые детали о доме, который сгорел в Харькове
Дома в Харькове, где 21 января вспыхнул жуткий пожар, нет на картах. К тому же, нет и документов, которые бы подтверждали его существование.
Кроме этого, здания нет и на городских планах Харькова. Об этом на экстренном заседании Кабмина рассказал глава МВД Арсен Аваков, сообщает 24 канал.
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Он обратил внимание на тот факт, что дом престарелых, рекламировали на телевидении и в интернете. Это, по словам чиновника, добавляет ситуации особого цинизма.
Поэтому Аваков призвал провести проверку во всех аналогичных заведениях в Украине. В частности – выяснить, существуют ли они официально и имеют ли все соответствующие разрешения.
Предварительно мы видим, что сгоревшего дома вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю комплексный подход и комплексную проверку,
– подчеркнул глава МВД.
Ранее на трагедию в Харькове отреагировал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его поручению должны проверить все дома престарелых в стране.
Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- 21 января в Харькове загорелся дом престарелых "Золотое время". В момент пожара там находились 33 человека, 15 из них погибли, еще 11 пострадали.
- Заведение расположено в двухэтажном частном здании. Возгорание возникло на втором этаже, он выгорел дотла.
- Очевидцы пожара рассказали, что ранее этот дом якобы использовали для съемок порно и собраний сект.
- В Харьковской ОГА сообщили, что по адресу пожара не зарегистрировано ни частного, ни государственного, ни муниципального учреждения
- В помещении, по данным Офиса генпрокурора, работали электрообогреватели. В полиции отметили, что в доме как раз должны были ремонтировать газовое оборудование.
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