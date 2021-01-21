Дома в Харькове, где 21 января вспыхнул жуткий пожар, нет на картах. К тому же, нет и документов, которые бы подтверждали его существование.

Кроме этого, здания нет и на городских планах Харькова. Об этом на экстренном заседании Кабмина рассказал глава МВД Арсен Аваков, сообщает 24 канал.

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Он обратил внимание на тот факт, что дом престарелых, рекламировали на телевидении и в интернете. Это, по словам чиновника, добавляет ситуации особого цинизма.

Поэтому Аваков призвал провести проверку во всех аналогичных заведениях в Украине. В частности – выяснить, существуют ли они официально и имеют ли все соответствующие разрешения.

Предварительно мы видим, что сгоревшего дома вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю комплексный подход и комплексную проверку,

– подчеркнул глава МВД.

Ранее на трагедию в Харькове отреагировал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. По его поручению должны проверить все дома престарелых в стране.

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