В Харькове загорелся дом, в котором находились десятки пожилых людей. По меньшей мере 15 человек погибли. Еще примерно столько же пострадавших приютили в своих домах неравнодушные, которые живут рядом.

Выносили пострадавших из горящего здания также неравнодушные соседи. Они рассказали журналистам 24 канала, как все происходило.

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"Мы выносили людей. Это парализованные, лежачие люди с ДЦП. Молодые ребята с ДЦП. Выносили голых, только в памперсе. Они тут лежали, мы все их накрывали, соседи выходили. Это было ужасно. Они в дыму, черные", – сказала одна из очевидцев происшествия Ксения.

По ее словам, соседи выезжали из своих дворов на машинах и подъезжали к горящему дому. Там заносили пострадавших в машины, чтобы хоть как-то их согреть. Позже увозили по собственным домам.

Первой забила тревогу женщина из дома

Она также рассказала, что первой о пожаре сообщила женщина, которая находилась на территории.

Она начала кричать: "Люди, помогите!". Ворота были закрыты. Сам персонал не вызывал пожарных, а эвакуировал людей, поэтому пожарная приехала позже,

- отметила очевидица Лена.

"Это было очень, это страшно. Все происходило очень быстро", – добавила Ксения.

Что известно о доме

По словам Ксении, дом работает для пожилых людей примерно год, однако он якобы не оформлен по документам.

До этого здесь были порностудии, секты и чего тут только не было,

- подчеркнула местная жительница.

"Он пристроен к другому дому. Здесь адрес – улица Нижняя Гыивская, 150Б. На самом деле это на соседней улице, а это здание приспособлено как сарай по документам", – добавила она.

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