В Харьковской области в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" вспыхнул грузовик. Габаритное авто неожиданно загорелост в очереди к таможенному контролю.

Крупный пожар несколько нарушил режим работы пропускного пункта на границе между Украиной и Россией.

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На место происшествия прибыли 4 экипажа пожарных. Очевидцы рассказали, что в результате пожара даже было слышно какой-то взрыв.

По другим данным, пожар стал не причиной, а именно следствием взрыва. Его причины пока неизвестны.

Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание грузовика. Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара пока нет.

Пункт пропуска "Гоптовка" на границе с Россией: карта