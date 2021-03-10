На границе с Россией среди пропускного пункта загорелся грузовик: видео
В Харьковской области в пограничном пункте пропуска "Гоптовка" вспыхнул грузовик. Габаритное авто неожиданно загорелост в очереди к таможенному контролю.
Источник:"ХС – Харьков"
Крупный пожар несколько нарушил режим работы пропускного пункта на границе между Украиной и Россией.
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На место происшествия прибыли 4 экипажа пожарных. Очевидцы рассказали, что в результате пожара даже было слышно какой-то взрыв.
По другим данным, пожар стал не причиной, а именно следствием взрыва. Его причины пока неизвестны.
Спасателям удалось оперативно ликвидировать возгорание грузовика. Информации о жертвах или пострадавших в результате пожара пока нет.
Пункт пропуска "Гоптовка" на границе с Россией: карта
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