Пожар в гостинице Одессы: число жертв возросло
Спасатели ликвидировали пожар в гостинице Приморского района Одессы. В результате возгорания погибли 2 человека, еще 2 – пострадали.
Число погибших в огне возросло
Пожар 3 этажа и крыши трехэтажного жилого дома в Одессе удалось ликвидировать почти в полночь 18 января, сообщили в телеграме Министерства внутренних дел.
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Однако число жертв возгорания возросло – погибли 2 человека. Кроме того, еще 2 – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.
Пожар в гостинице Одессы: что известно
- Вечером 17 января произошло возгорание в 3-этажном доме в Одессе на улице Посмитного.
- Там расположен отель Arcadia Apartments.
- Кроме 3 этажа, огонь охватил и крышу. Общая площадь возгорания составила 1 500 квадратных метров.
- К спасательной операции привлекли 60 человек и 12 единиц техники.
- По предварительной информации, причиной пожара могли стать проблемы с электропроводкой.
- По состоянию на 22:05 пожар локализовали, всех людей из дома эвакуировали.
- Ликвидировали возгорание в 23: 51.
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