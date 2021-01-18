Спасатели ликвидировали пожар в гостинице Приморского района Одессы. В результате возгорания погибли 2 человека, еще 2 – пострадали.

Число погибших в огне возросло

Пожар 3 этажа и крыши трехэтажного жилого дома в Одессе удалось ликвидировать почти в полночь 18 января, сообщили в телеграме Министерства внутренних дел.

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Однако число жертв возгорания возросло – погибли 2 человека. Кроме того, еще 2 – пострадали, их госпитализировали в местную больницу.

Пожар в гостинице Одессы: что известно