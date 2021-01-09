В городе Лубны, что в Полтавской области, 9 января 2021 года случился мощный взрыв на газопроводе, после него вспыхнул пожар. Причиной инцидента стала разгерметизация магистрального газопровода Уренгой – Помары – Ужгород.

Газопровод обслуживает "Оператор газотранспортной системы Украины". О причине аварии компания сообщила на своей странице в фейсбуке.

Важно На Полтавщине произошел взрыв и вспыхнул пожар из-за аварии на газопроводе: видео

Расследование установит вероятные причины аварийной ситуации, включая возможность диверсии,

– заявил Оператор ГТС.

В компании также добавили, что жертв и раненых в результате инцидента нет.

Аварию локализовали

Сейчас на месте происшествия работают ремонтные бригады. Аварию уже локализовали. Опасности для жителей соседних населенных пунктов нет. Транзиту газа также ничего не угрожает.

Оператор ГТС добавил, что компания делает все надлежащее, чтобы восстановить стабильную поставку газа потребителям в обходной способ.

Об инциденте сообщили Нацполиции, ГСЧС и СБУ.



На Полтавщине произошел взрыв на газопроводе / Фото Оператора ГТС

Что известно о взрыве на газопроводе