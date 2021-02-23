Пожар в блиндаже на Донбассе: известны имена 2 погибших воинов
Пожар, вспыхнувший в блиндаже на Донбассе 20 февраля, унес жизни 3 военных ВСУ. Погибшими бойцами были Николай Лебедь и Михаил Капран.
Источник:24 канал
Тело еще одного их собрата должны индентифицировать. Предварительно известно, что он – из Ровно.
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Что известно о погибших
► Михаил Капран – родом из Лебедина Сумской области. Он получил 90% ожогов. Спасти бойца не удалось, он умер в больнице Харькова.
34-летнего военного похоронят в Лебедине 24 февраля, об этом сообщили на фейсбук-странице Оперативного командования "Север".
► Николаю Лебедю, родом из Кременчуга, было 22 года. "В течение 2 – 3 дней будет работать комиссия по установлению ДНК, а ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре", – написал в фейсбуке Леонид Харченко.
Пожар в блиндаже на Донбассе: что известно
- Пожар произошел 20 февраля. Тела погибших военных обнаружили, когда разбирали конструкции блиндажа 22 февраля.
- Вероятно, что они находились там, когда вспыхнул огонь. Где именно случился пожар – пока не сообщили.
- Правоохранители начали проверку по факту трагедии. Ее осуществляет служба правопорядка Вооруженных сил Украины.
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