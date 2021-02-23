Пожар, вспыхнувший в блиндаже на Донбассе 20 февраля, унес жизни 3 военных ВСУ. Погибшими бойцами были Николай Лебедь и Михаил Капран.

Тело еще одного их собрата должны индентифицировать. Предварительно известно, что он – из Ровно.

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Что известно о погибших

► Михаил Капран – родом из Лебедина Сумской области. Он получил 90% ожогов. Спасти бойца не удалось, он умер в больнице Харькова.

34-летнего военного похоронят в Лебедине 24 февраля, об этом сообщили на фейсбук-странице Оперативного командования "Север".

► Николаю Лебедю, родом из Кременчуга, было 22 года. "В течение 2 – 3 дней будет работать комиссия по установлению ДНК, а ближе к выходным Кременчуг снова будет в трауре", – написал в фейсбуке Леонид Харченко.

Справка. С начала 2021 года Украина потеряла на Донбассе по меньшей мере 16 украинских военных. Враг, несмотря на договоренности по перемирию, обстреливает позиции ВСУ.

Пожар в блиндаже на Донбассе: что известно