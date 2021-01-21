Пожар в доме престарелых в Харькове: генпрокурор назвала предварительную причину
В Харькове 21 января вспыхнул пожар в доме престарелых "Золотое время". По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателями.
О предыдущих причинах трагедии в Харькове в своем фейсбуке рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Важно В Харькове горит дом престарелых: по меньшей мере 15 погибших – фото, видео
Харьковская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту пожара. Его будут проводить по статье о нарушении законных требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.
Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет за решеткой для виновников.
Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам,
– подчеркнула Ирина Венедиктова.
Подробнее о пожаре в доме престарелых:
- Она случилась в пансионате для пожилых людей "Золотое время" в Харькове 21 января.
- Впрочем, в областной госадминистрации отрицают, что по этому адресу есть какое-то легальное похожее заведение – ни коммунальное, ни частное.
- В результате пожара погибли 15 человек. Еще 11 человек пострадали.
- Правоохранители уже объявили в розыск владельца пансионата.
- Из-за этого пожара правительство собирается на внеочередное заседание – для расследования трагедии создадут специальную государственную комиссию.
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