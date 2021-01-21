В Харькове 21 января вспыхнул пожар в доме престарелых "Золотое время". По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателями.

О предыдущих причинах трагедии в Харькове в своем фейсбуке рассказала Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

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Харьковская областная прокуратура уже начала уголовное производство по факту пожара. Его будут проводить по статье о нарушении законных требований пожарной безопасности, повлекшем гибель людей.

Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 8 лет за решеткой для виновников.

Мои искренние соболезнования родным и близким погибших и всем харьковчанам,

– подчеркнула Ирина Венедиктова.

Подробнее о пожаре в доме престарелых: