Что известно о состоянии пострадавших в пожаре в доме престарелых в Харькове
В Харькове произошел пожар в доме престарелых. В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что с места трагедии бригады скорой медицинской помощи забрали 4 пострадавших.
Что известно о пострадавших в результате возгорания
В доме престарелых на момент пожара находилось 33 человека. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага, пишет 24 канал.
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Он заявил, что после пожара в местные больницы госпитализировали 11 пострадавших.
Медицинскую помощь оказывают 11 лицам. Если они будут нуждаться в жилье, то их поселят в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей,
– сказал Шпарага.
Ранее руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказывал, что с места пожара забрали 4 пострадавших мужчин, информирует Depo.Харьков.
"Один с ожогами – в" четверку ", один с отравлением – во вторую (больницу – 24 канал). И двое уцелевших – в семнадцатую, переселяем. Они лежачие больные", – подчеркнул Забашта.
По его словам минимум одного человека госпитализировали с 10% ожогами, еще одного доставили в больницу с отравлением угарным газом, пишет 057.
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Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно
- Возгорание в доме престарелых в Харькове вспыхнуло 21 января, в 15:03 на улице Нижняя Гиивська, 150Б.
- Загорелось 2-этажное здание, переоборудованное под дом престарелых.
- Известно о 15 жертвах и 11 пострадавших.
- Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня.
- В областной госадминистрации отрицают, что по этому адресу есть какое-то легальное заведение – коммунальное или частное.
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