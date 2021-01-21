В Харькове произошел пожар в доме престарелых. В Центре экстренной медицинской помощи сообщили, что с места трагедии бригады скорой медицинской помощи забрали 4 пострадавших.

Что известно о пострадавших в результате возгорания

В доме престарелых на момент пожара находилось 33 человека. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов рассказал директор департамента социальной защиты Харьковской ОГА Юрий Шпарага, пишет 24 канал.

Узнайте больше В Харькове горит дом престарелых: не менее 15 погибших – фото, видео

Он заявил, что после пожара в местные больницы госпитализировали 11 пострадавших.

Медицинскую помощь оказывают 11 лицам. Если они будут нуждаться в жилье, то их поселят в интернатные учреждения, которые готовы принять этих людей,

– сказал Шпарага.

Ранее руководитель Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Виктор Забашта рассказывал, что с места пожара забрали 4 пострадавших мужчин, информирует Depo.Харьков.

"Один с ожогами – в" четверку ", один с отравлением – во вторую (больницу – 24 канал). И двое уцелевших – в семнадцатую, переселяем. Они лежачие больные", – подчеркнул Забашта.

По его словам минимум одного человека госпитализировали с 10% ожогами, еще одного доставили в больницу с отравлением угарным газом, пишет 057.

Узнайте больше Пожар в доме престарелых в Харькове: генпрокурор назвала предварительную причину

Пожар в доме престарелых в Харькове: что известно