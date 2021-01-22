Пожар в доме престарелых в Харькове: обнародовали имена и возраст всех погибших
Обнародовали данные о людях, погибших в результате пожара в доме для пожилых людей в Харькове. Больше всего среди жертв – женщин. Самому старшему погибшему был 91 год, а самой младшей – 71 год.
Имена и возраст жертв обнародовали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Всего в результате пожара погибли 15 человек – 9 женщин и 6 мужчин.
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Кто погиб в результате пожара в доме престарелых в Харькове
Женщины
- Панченко Валентина Николаевна (79 лет),
- Звягинцева Вера Сергеевна (83 года),
- Орищенко Любовь Алексеевна (82 года),
- Мандригель Галина Михайловна (70 лет),
- Дмитренко Анна Ивановна (71 год),
- Палант Ирина Семеновна (85 лет),
- Постовна Любовь Федоровна (80 лет),
- Песина Елена (данные устанавливаются),
- Юрченко Ольга (данные устанавливаются).
Имена и возраст женщин, погибших в результате пожара в доме престарелых в Харькове / Скриншот
Мужчины
- Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет),
- Давыденко Павел Иванович (74 года),
- Гробов Федор Иванович (78 лет),
- Панин Виктор Семенович (80 лет),
- Чернов Николай Анатольевич (74 года),
- Телегун Федор Викторович (91 год).
Пожар в доме престарелых в Харькове: имена и возраст погибших мужчин / Скриншот
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Пожар в доме престарелых в Харькове: главное
- Второй этаж дома вспыхнул 21 января. В пансионате в тот момент находились 33 человека.
- К сожалению, 15 человек не удалось спасти. Еще 11 – пострадали.
- По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.
- Поскольку дом престарелых работал незаконно, его владельцев уже задержали и объявили о подозрении. Речь идет о владельце учреждения, арендаторе и его жене.
- Из-за трагедии президент Владимир Зеленский объявил 23 января Днем Всеукраинского траура.
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