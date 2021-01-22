Обнародовали данные о людях, погибших в результате пожара в доме для пожилых людей в Харькове. Больше всего среди жертв – женщин. Самому старшему погибшему был 91 год, а самой младшей – 71 год.

Имена и возраст жертв обнародовали в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Всего в результате пожара погибли 15 человек – 9 женщин и 6 мужчин. К теме Пожар в доме престарелых в Харькове: все, что известно – фото, видео Кто погиб в результате пожара в доме престарелых в Харькове Женщины Панченко Валентина Николаевна (79 лет),

Звягинцева Вера Сергеевна (83 года),

Орищенко Любовь Алексеевна (82 года),

Мандригель Галина Михайловна (70 лет),

Дмитренко Анна Ивановна (71 год),

Палант Ирина Семеновна (85 лет),

Постовна Любовь Федоровна (80 лет),

Песина Елена (данные устанавливаются),

Юрченко Ольга (данные устанавливаются). Имена и возраст женщин, погибших в результате пожара в доме престарелых в Харькове / Скриншот Мужчины Мартыненко Георгий Михайлович (79 лет),

Давыденко Павел Иванович (74 года),

Гробов Федор Иванович (78 лет),

Панин Виктор Семенович (80 лет),

Чернов Николай Анатольевич (74 года),

Телегун Федор Викторович (91 год). Пожар в доме престарелых в Харькове: имена и возраст погибших мужчин / Скриншот Обратите внимание Четырем задержанным из-за пожара в доме престарелых объявили о подозрении Пожар в доме престарелых в Харькове: главное Второй этаж дома вспыхнул 21 января. В пансионате в тот момент находились 33 человека.

К сожалению, 15 человек не удалось спасти. Еще 11 – пострадали.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с электрообогревателями.

Поскольку дом престарелых работал незаконно, его владельцев уже задержали и объявили о подозрении. Речь идет о владельце учреждения, арендаторе и его жене.

Из-за трагедии президент Владимир Зеленский объявил 23 января Днем Всеукраинского траура.