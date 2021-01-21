По поручению Президента Украины Владимира Зеленского правительство собирается на внеочередное заседание. Причиной этого стал жуткий пожар в харьковском доме престарелых, вспыхнувший 21 января.

Во время внеочередного заседания создадут Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в телеграме.

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Шмыгаль рассказал, что комиссию возглавит министр развития общин и территорий. Также премьер выразил искренние соболезнования родным и близким людей, погибшим или пострадавшим в результате пожара.

Обратите внимание! По состоянию на 16:30 известно о 15 погибших и 5 пострадавших людях. По предварительным данным, на момент начала пожара в доме находились 33 пожилых человека.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал жуткую трагедию в харьковском доме престарелых.

Зеленский поручил:

Министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.

и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват. Местной власти – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких.

Кроме этого Зеленский приказал разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.

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