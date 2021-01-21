Пожар в доме престарелых в Харькове: Кабмин собирается на внеочередное заседание
По поручению Президента Украины Владимира Зеленского правительство собирается на внеочередное заседание. Причиной этого стал жуткий пожар в харьковском доме престарелых, вспыхнувший 21 января.
Во время внеочередного заседания создадут Государственную комиссию, которая займется выяснением причин трагедии. Об этом сообщил премьер Денис Шмыгаль в телеграме.
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Шмыгаль рассказал, что комиссию возглавит министр развития общин и территорий. Также премьер выразил искренние соболезнования родным и близким людей, погибшим или пострадавшим в результате пожара.
Ранее Владимир Зеленский прокомментировал жуткую трагедию в харьковском доме престарелых.
Зеленский поручил:
- Министру внутренних дел – открыть и взять под личный контроль соответствующее уголовное дело и в скорейшие сроки ответить на вопрос, каковы причины трагедии и кто в ней виноват.
- Местной власти – максимально сотрудничать с центральной властью и сделать все возможное для помощи пострадавшим и родственникам, которые потеряли своих близких.
Кроме этого Зеленский приказал разработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций в будущем.
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