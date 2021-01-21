Кабинет Министров собрался на внеочередное заседание вечером 21 января. Причиной этого стал жуткий пожар в харьковском доме престарелых. Чиновники проголосовали за создание Государственной комиссии, которая займется выяснением причин трагедии.

Государственную комиссию возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом объявили на заседании правительства, пишет 24 канал.

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Кабмин поручил Государственной комиссии представить отчет о результатах работы не позднее, чем через месяц.

Кто вошел в состав Госкомиссии

Главой Государственной комиссии назначили Алексея Чернышева;

Первым заместителем стал председатель ГСЧС;

Председатель Харьковской ОГА, заместитель министра юстиции, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, председатель Нацполиции.

Заметим, что на момент пожара в доме престарелых находилось 33 человека. Вследствии него погибли 15 человек, не менее 11 пострадавших госпитализировали в больницы города.

Что известно о пожаре в доме престарелых