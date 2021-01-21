Кабмин создал Государственную комиссию из-за пожара в харьковском доме престарелых
Кабинет Министров собрался на внеочередное заседание вечером 21 января. Причиной этого стал жуткий пожар в харьковском доме престарелых. Чиновники проголосовали за создание Государственной комиссии, которая займется выяснением причин трагедии.
Государственную комиссию возглавит министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Об этом объявили на заседании правительства, пишет 24 канал.
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Кабмин поручил Государственной комиссии представить отчет о результатах работы не позднее, чем через месяц.
Кто вошел в состав Госкомиссии
- Главой Государственной комиссии назначили Алексея Чернышева;
- Первым заместителем стал председатель ГСЧС;
- Председатель Харьковской ОГА, заместитель министра юстиции, заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства, председатель Нацполиции.
Заметим, что на момент пожара в доме престарелых находилось 33 человека. Вследствии него погибли 15 человек, не менее 11 пострадавших госпитализировали в больницы города.
Что известно о пожаре в доме престарелых
- 21 января в Харькове возник пожар в доме престарелых. Возгорание возникло на втором этаже жилого дома, предварительно переоборудованном под дом престарелых.
- По данным Генеральной прокуратуры, предварительной причиной возгорания является неосторожное обращение с электрообогревателями.
- Полиция уже открыла уголовное производство по факту пожара в доме престарелых. Сейчас правоохранители решают вопрос о задержании владелицы пансионата.
- Событие классифицировали как чрезвычайную ситуацию государственного уровня. В Харькове 22 января объявят траур по погибшим.
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