На Днепропетровщине загорелся дом: в пожаре погибли 3 человека
В селе Вязовок Днепропетровской области вечером 28 марта в жилом доме произошел пожар. В результате возгорания погибли 3 человека.
Источник:ГСЧС
К спасателям сообщение о пожаре на улице Мира села Вязовок Павлоградского района поступило 28 марта, в 21:58.
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Детали пожара в доме на Днепропетровщине
- К жилому дому сразу отправились спасатели.
- Прибыв на место, они выяснили, что горела крыша, домашнее имущество и мусор внутри 1-этажного сооружения.
- Всего пожар охватил площадь в 60 квадратных метров.
- Тушили возгорание 7 спасателей и 2 единицы пожарно-спасательной техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
- Пожар удалось локализовать в 23:23, а ликвидировать – в 00:29.
Жертв избежать не удалось
- В доме пожарные обнаружили тела погибших мужчины и женщины.
- Впоследствии нашли тело еще одной погибшей женщины.
В пожаре на Днепропетровщине погибли 3 человека / Фото ГСЧС
Пожар произошел в селе Вязовок: смотрите карту
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