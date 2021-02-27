Ранее ряд СМИ сообщал, что причиной пожара в Черновицкой городской клинической больнице 27 февраля мог стать самоподжог одного из пациента, 76-летнего мужчины. Однако в Черновицкой ОГА эту информацию опровергли.

Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный рассказал, что самоподжога не было.

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Кроме того, чиновник отметил: распространяя информацию о самоподжоге, некоторые СМИ цитируют его.

Я такого не говорил. Это не самоподжог,

– подчеркнул Черный.

Мужчина, оказавшийся в эпицентре пожара, сейчас находится на лечении.

Двое пациентов, которые также находились в палате, чувствуют себя нормально. Угрозы их жизни, к счастью, нет.

Что происходит на месте трагедии

Директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Черный уже опроверг, что причиной трагедии стал взрыв кислорода или замыкание в электросети.

На месте трагедии работают специалисты из службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.

Пожар в Черновицкой больнице: главное

27 февраля в Черновицкой городской клинической больнице № 1 вспыхнул пожар.

В этом медучреждении лечили пациенов, зараженных коронавирусом.

Во время пожара спасатели эвакуировали 20 пациентов.

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