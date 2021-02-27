В Черновицкой ОГА опровергли версию о самоподжоге пациента в больнице
Ранее ряд СМИ сообщал, что причиной пожара в Черновицкой городской клинической больнице 27 февраля мог стать самоподжог одного из пациента, 76-летнего мужчины. Однако в Черновицкой ОГА эту информацию опровергли.
Источник:ZN.UA
Директор департамента здравоохранения Черновицкой ОГА Олег Черный рассказал, что самоподжога не было.
Актуально Кислородный баллон не взрывался и дело не в проводке, – мэр Черновцов о пожаре в больнице
Кроме того, чиновник отметил: распространяя информацию о самоподжоге, некоторые СМИ цитируют его.
Я такого не говорил. Это не самоподжог,
– подчеркнул Черный.
Мужчина, оказавшийся в эпицентре пожара, сейчас находится на лечении.
Двое пациентов, которые также находились в палате, чувствуют себя нормально. Угрозы их жизни, к счастью, нет.
Что происходит на месте трагедии
Директор департамента охраны здоровья Черновицкой ОГА Олег Черный уже опроверг, что причиной трагедии стал взрыв кислорода или замыкание в электросети.
На месте трагедии работают специалисты из службы по чрезвычайным ситуациям и правоохранительных органов.
Пожар в Черновицкой больнице: главное
- 27 февраля в Черновицкой городской клинической больнице № 1 вспыхнул пожар.
- В этом медучреждении лечили пациенов, зараженных коронавирусом.
- Во время пожара спасатели эвакуировали 20 пациентов.
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