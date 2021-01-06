Накануне Рождества в ночь на 6 января в селе Поляница, где расположен курорт Буковель, вспыхнул гостиничный коттедж "Салют Буковель", где спали 25 туристов. К счастью, хозяева вовремя заметили пожар, поэтому вывели постояльцев, что позволило избежать пострадавших.

Сообщение о пожаре в жилом доме коттеджного типа поступило в 3:48 ночи 6 января. Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Хозяева вовремя заметили пожар, поэтому вывели всех 25 постояльцев на свежий воздух. Когда приехали спасатели, пламя уже полностью охватило здание.

Детали о пожаре

Общая площадь пожара составила 250 метров, и была угроза, что огонь перекинется и на соседние здания.

Еще больше осложняли работу спасателям высокая пожарная нагрузка и сильные порывы ветра.

Но несмотря на это, пожарным спустя около 3 часов удалось полностью ликвидировать пожар и спасти два дома, которые расположены рядом.

К ликвидации пожара привлекли 24 спасателей и 8 единиц техники.

Причины пожара пока неизвестны, их установит следствие.



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Управление гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА также сообщило, что пожар случился в коттедже "Салют Буковель".

Областные власти также уточнили, что ликвидацию пожара сильно осложняла сама конструкция здания. Так как первый этаж обшит пенопластом, а второй и достроенные мансарды – деревянные. Пламя полностью уничтожило здание.



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Очевидец пожара Павел Красномовец также рассказал, что никто не пострадал в пожаре. Более того, по его словам, даже удалось спасти большинство вещей.



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Поляница (Буковель) в Карпатах: карта