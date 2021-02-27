Смертельный пожар в "ковидной" больнице в Черновцах: главное о трагедии
В Черновцах в больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, после обеда 27 февраля произошел пожар. Один пожилой мужчина погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Источник:24 канал
Рассказываем все, что сейчас известно об этом чрезвычайном происшествии. 24 каналу удалось побывать на месте инцидента и пообщаться с руководством города и области.
Обратите внимание Кислородный баллон не взрывался и дело не в проводке, – мэр Черновцов о пожаре в больнице
Что произошло в больнице
- Пожар возник в Первой больнице в Черновцах на улице Героев Майдана. Еще в прошлом году власти Черновцов определили эту больницу для приема инфицированных коронавирусом.
- Возгорание произошло в мужской четырехместной палате на 2 этаже.
- Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.
- На место приехали 5 машин техники и 20 пожарных.
- Огонь распространился лишь в той палате, в которой возник: на соседние не успел перекинуться. Следовательно, эвакуировать весь корпус больницы не пришлось.
- В пожаре один человек погиб и еще один пострадал.
- Из-за инцидента шестерых пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы города. В частности из-за того, что на этаже было задымление.
Больница, в которой произошел смертельный пожар / Фото 24 канала
Кто погиб и пострадал в пожаре
Известно, что погибшему было 76 лет, он и до пожара был в тяжелом состоянии, долго лечился от коронавируса. Есть предположение, что он умер от шока, перепугавшись огня в палате.
Как сообщила начальница управления обеспечения медицинского обслуживания Наталья Калмыкова, он умер не от ожогов.
Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала. Погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся,
– отметила Наталья Калмыкова.
Больше всего пострадал именно тот мужчина, который сейчас в реанимации. Ему 77 лет, у него ожоги 3–4 степени: повреждено 70% тела.
Откуда начался пожар
Заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Гусак в комментарии журналистам отметила: пожар начался возле кровати, где лежал пострадавший.
Именно от мужчины, который сейчас находится в реанимации, огонь распространился по палате. Это отчетливо видно по следам на полу.
Палата после пожара / Фото из фейсбука Романа Кличука
Причина пожара в Черновцах
- В ГСЧС после того, как потушили пламя, отметили: в больнице произошла вспышка кислородной трубы (хлопок). Но чуть позже спасатели отметили: обстоятельства и причины пожара устанавливают.
- В то же время заместитель председателя ОГА Наталья Гусак на своих фейсбук-странице написала: произошел взрыв.
- Городской голова Черновцов Роман Кличук рассказал журналистам на месте происшествия: это точно не взрыв кислородного баллона и не возгорание электропроводки.
Причины возгорания пока выясняют, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было,
– прокомментировал мэр Черновцов.
Мэр Черновцов о причинах пожара: смотрите видео 24 канала
Это не был самоподжог
Издание ZN.ua со ссылкой на директора департамента здравоохранения Олега Черного написало о том, что это может быть самоподжог. Якобы погибший облил себя спиртом или каким либо другим горючим веществом и поджег.
Однако сам Олег Черный другому изданию "Укринформ" прокомментировал: речи о поджоге быть не может и он такого не говорил.
Я такого не говорил. Это не самоподжог,
– утверждает Черный
Подробнее В Черновицкой ОГА опровергли версию о самоподжоге пациента в больнице
Что говорит о пожаре полиция
- Правоохранители по факту пожара открыли уголовное дело. Касается оно статьи о нарушении требований пожарной безопасности.
- Полицейские установили: возгорание предположительно произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе больницы. Подробностей относительно того, кто именно из пациентов был неосторожен: пострадавший или умерший, там не указали.
- Сейчас проводятся экспертизы и проверки.
Точную причину пожара еще устанавливают
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