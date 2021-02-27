В Черновцах в больнице, которая принимает пациентов с COVID-19, после обеда 27 февраля произошел пожар. Один пожилой мужчина погиб, другой в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Рассказываем все, что сейчас известно об этом чрезвычайном происшествии. 24 каналу удалось побывать на месте инцидента и пообщаться с руководством города и области.

Обратите внимание Кислородный баллон не взрывался и дело не в проводке, – мэр Черновцов о пожаре в больнице

Что произошло в больнице

Пожар возник в Первой больнице в Черновцах на улице Героев Майдана. Еще в прошлом году власти Черновцов определили эту больницу для приема инфицированных коронавирусом.

Возгорание произошло в мужской четырехместной палате на 2 этаже.

на 2 этаже. Спасателям пришлось эвакуировать 20 человек.

На место приехали 5 машин техники и 20 пожарных.

Огонь распространился лишь в той палате, в которой возник: на соседние не успел перекинуться. Следовательно, эвакуировать весь корпус больницы не пришлось.

Следовательно, эвакуировать весь корпус больницы не пришлось. В пожаре один человек погиб и еще один пострадал.

Из-за инцидента шестерых пациентов пришлось эвакуировать в другие больницы города. В частности из-за того, что на этаже было задымление.



Больница, в которой произошел смертельный пожар / Фото 24 канала

Кто погиб и пострадал в пожаре

Известно, что погибшему было 76 лет, он и до пожара был в тяжелом состоянии, долго лечился от коронавируса. Есть предположение, что он умер от шока, перепугавшись огня в палате.

Как сообщила начальница управления обеспечения медицинского обслуживания Наталья Калмыкова, он умер не от ожогов.

Мужчина умер не от ожогов. Его кровать не пострадала. Погибший еще до пожара был в очень тяжелом состоянии, с очень плохой сатурацией, поэтому, скорее всего, он задохнулся,

– отметила Наталья Калмыкова.

Больше всего пострадал именно тот мужчина, который сейчас в реанимации. Ему 77 лет, у него ожоги 3–4 степени: повреждено 70% тела.

Откуда начался пожар

Заместитель председателя облгосадминистрации Наталья Гусак в комментарии журналистам отметила: пожар начался возле кровати, где лежал пострадавший.

Именно от мужчины, который сейчас находится в реанимации, огонь распространился по палате. Это отчетливо видно по следам на полу.



Палата после пожара / Фото из фейсбука Романа Кличука

Причина пожара в Черновцах

В ГСЧС после того, как потушили пламя, отметили: в больнице произошла вспышка кислородной трубы (хлопок). Но чуть позже спасатели отметили: обстоятельства и причины пожара устанавливают.

В то же время заместитель председателя ОГА Наталья Гусак на своих фейсбук-странице написала: произошел взрыв.

Городской голова Черновцов Роман Кличук рассказал журналистам на месте происшествия: это точно не взрыв кислородного баллона и не возгорание электропроводки.

Причины возгорания пока выясняют, но можно уже наверняка сказать, что это не связано с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона точно не было,

– прокомментировал мэр Черновцов.

Мэр Черновцов о причинах пожара: смотрите видео 24 канала

Это не был самоподжог

Издание ZN.ua со ссылкой на директора департамента здравоохранения Олега Черного написало о том, что это может быть самоподжог. Якобы погибший облил себя спиртом или каким либо другим горючим веществом и поджег.

Однако сам Олег Черный другому изданию "Укринформ" прокомментировал: речи о поджоге быть не может и он такого не говорил.

Я такого не говорил. Это не самоподжог,

– утверждает Черный

Подробнее В Черновицкой ОГА опровергли версию о самоподжоге пациента в больнице

Что говорит о пожаре полиция

Правоохранители по факту пожара открыли уголовное дело. Касается оно статьи о нарушении требований пожарной безопасности.

Полицейские установили: возгорание предположительно произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе больницы. Подробностей относительно того, кто именно из пациентов был неосторожен: пострадавший или умерший, там не указали.

Сейчас проводятся экспертизы и проверки.



Точную причину пожара еще устанавливают