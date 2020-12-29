В селе Березовка Харьковской области в ночь на 29 декабря вспыхнул пожар в доме. В результате возгорания погибли 2 человека – мужчина и женщина.

Пожар в доме под Харьковом: детали

К спасателям сообщение о пожаре поступило 29 декабря, в 00:46. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Загорелся дом в селе Березовка, на улице Космической, 6а. На место инцидента сразу же отправились спасатели.

Сотрудники ГСЧС установили, что горели домашние вещи на площади 10 квадратных метров. В 01:30 пожар удалось локализовать, а в 02:45 – полностью ликвидировать.

Жертв избежать не удалось

Во время тушения пожара пожарные обнаружили тела 32-летнего мужчины и 22-летней женщины.

Окончательную причину пожара сейчас устанавливают.



Под Харьковом вспыхнул пожар в доме / Фото ГСЧС



В результате погибли 2 человека / Фото ГСЧС

Пожар вспыхнул в доме в селе Березовка: смотрите карту