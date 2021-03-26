В Харькове вечером 25 марта загорелась одна из квартир 5-этажки на улице Чайковского. Там горели вещи и деревянное перекрытие. Среди спасенных были пожилые мужчина с женщиной. Их снимали с последнего этажа с помощью лестницы.

Сообщение о пожаре поступило в 23:38. Он случился по адресу Чайковского, 12.

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Из-за быстрого распространения дыма чрезвычайники спасали 4 человек на задымленных лестницах. А пожилые мужчина и женщина оказались в огненной ловушке. Поэтому их спускали по автолестнице, которую подставили под балкон.



Женщина спасена из пожара в Харькове / Фото ГСЧС Харьковщины

Еще 8 человек просто эвакуировали из здания. О жертвах и пострадавших не сообщали.



Чрезвычайники готовятся тушить огонь / Фото ГСЧС Харьковщины

Больше информации о пожаре

Возгорание произошло в квартире на 4 этаже. Впоследствии огонь через пустоты в перекрытии распространился на 5 этаж. Общая площадь горения – 40 квадратных метров.



Спасатели тушат пожар в Харькове / Фото ГСЧС Харьковщины

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На место происшествия приехали 6 отделений службы спасения: 4 на автоцистернах и 2 на автолестницах. В 00:57 часов огонь локализовали, а в 02: 37 – полностью погасили. Причины пожара пока устанавливают.

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