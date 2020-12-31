Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2021 годом. Глава государства в видео пообщался с детьми, а также рассказал об основных достижениях и неудачах 2020-го года. Также Зеленский поделился планами на будущее.

О чем говорил в новогоднем обращении президент

Праздничное обращение президент записал перед детьми. Об этом информирует 24 канал.

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Мы живем в большой прекрасной стране, где невероятная природа, прекрасная щедрая земля, где умные и талантливые дети. Где все президенты в новогоднем обращении говорят фразу: "Дорогие украинцы, это был тяжелый год",

– начал глава государства.

Президент отметил, что 2020-й год был действительно тяжелым для государства. В этот год были как слезы от боли, так и слезы от побед, то, за что стыдно, и то, чем гордимся.

2020-й показал, что среди нас много героев

Эти слова были проиллюстрированы наиболее яркими кадрами уходящего в прошлое года: наводнений на Западной Украине, событий в новых Санжарах, трагедии с самолетом МАУ, коридоров ковидных больниц и встреч президента с мировыми лидерами.

2020-й напомнил, как на самом деле много героев среди нас. Весной мы начали все болеть. Оказалось, что в больницах и аптеках многого нет. Почему? Просто некоторые потеряли обоняние еще задолго до COVID,

– объяснил детям гарант.

Зеленский отметил, что 2020-й позволил снова поверить, что супергерои существуют. Ведь к военным присоединились медики, учителя, пожарные, спасатели.

В Украине разрушили миф о том, что нельзя делать хорошие дороги

Президент отметил, что в этом году уничтожили миф, что нельзя делать в Украине хорошие дороги. Этот миф опровергли 4 тысячи километров красивых автодорог и 150 отстроенных мостов.

Также Зеленский вспомнил и об открытии больницы "Охматдет" и КПВВ на оккупированных территориях.

Этот год доказал, что государство впервые за время независимости может заказать у "Антонова" 3 новых самолета, а проценты кредитов для бизнеса могут быть не 20%, 18% или 14%, а маленькими-такими, как вы,

– обратился президент к малышам.

Президент рассказал об украинцах, которые в этом году вернулись домой

Зеленский подчеркнул, что Украине безразлично, откуда возвращать своих людей – или это подвалы ОРДЛО, или китайский Ухань, или из ливийского плена. Гарант напомнил о возвращении 250 тысяч украинцев из других стран мира во время карантина и освобождении нацгвардейца Виталия Маркива.

Этот год напомнил, что такое тишина

"Самое главное, этот год напомнил нам, что такое тишина. Это слова "сегодня не стреляли", дни, когда в новостях говорят, что за сутки нет потерь. Недели, когда матери, жены и дети не плачут", – сказал Зеленский.

158 дней прекращения огня на Донбассе – дольше всего с начала войны. Это небезупречно, согласился Зеленский, но нужно. Президент заверил, что мир близко, и он обязательно будет.

С Новым годом украинцев поздравили дети

А поздравления украинским гражданам прозвучали не из уст президента, а от его маленьких слушателей.

Пусть в Украине будет мир,

– завершили малыши свое поздравление.

Глава государства напоследок отметил, что в следующем году Украина будет отмечать 30-летие независимости. Зеленский отметил, что будет делать все, чтобы не было стыдно смотреть народу в глаза. Президент также обратился к жителям оккупированных территорий.

Поэтому Донбасс и Крым, переведите часы назад и будьте с нами. Я искренне поздравляю всех украинцев с Новым годом. Пусть все будут здоровы, и пусть все будут счастливы,

– пожелал гарант.

Поздравление Владимира Зеленского с Новым годом: онлайн-трансляция

Где украинцы празднуют Новый год

Согласно опросу, проведенному Фондом демократических инициатив имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, большинство украинцев встречает 2021 год дома.