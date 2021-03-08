В Международный женский день 8 Марта уже по традиции лента соцсетей и новостей заполнена поздравлениями. В этом году в ней все меньше стереотипных и заезженных клише про "слабый пол", "берегиню" и "праздник весны".

24 канал собрал в одном материале поздравления от политиков, силовых ведомств и государственных учреждений. Все они по-разному: кто-то открыткой, кто-то гифкой, кто-то полотном текста или видео, поздравили женщин с 8 Марта.

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Поздравления на 8 Марта от политиков

Президент Владимир Зеленский отметил: 8 Марта – это особенный день и особенный праздник. Это праздник победы.

Это праздник победы женщин над неравенством и несправедливостью. Победы над дикими временами, когда права женщин были ограничены. Победы над ложным стереотипом, что женщины – это "слабый пол",

– написал Зеленский.

Он подчеркнул: неправильно говорить сегодня, что женщины – невероятные и особенные. Ведь такими они являются не только сегодня, но и все 365 дней в году.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий опубликовал лаконичную листовку с дорожной полосой в виде знака бесконечности. На ней утвердительная надпись: "Ваш день – ежедневно"

Еще более лаконично украинок с праздником поздравил Денис Шмыгаль. Он просто опубликовал открытку с тюльпанами с надписью "С праздником".

Министр культуры Александр Ткаченко в своем поздравлении обратил внимание на важную вещь: если бы гендерную роль переосмыслили раньше, выдающихся женских имен в истории и культуре было бы больше.

Какие бы смыслы ни вкладывали в празднование этого дня, для меня он, в первую очередь, о равенстве и уважении. О достойной оплате труда для женщин и одинаковых условиях и возможностях независимо от пола,

– написал Ткаченко.

Министр образования Сергей Шкарлет назвал Международный женский день – праздником весны, молодости и красоты. Он пожелал женщинам благополучия во всех начинаниях и делах, любви, счастья, солнца и триумфа!

Пятый президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что о современных женщинах не стоит говорить стереотипными высказываниями "берегиня" и "мать".

Современная женщина – это не только мать и хранительница, но и спасительница и защитница.

Современная женщина — законодательница не только в моде, но и в политике и общественной жизни.

Современная женщина не нуждается в снисхождении и превосходстве, а всегда достойна уважения и восхищения.

Современная женщина – это как ум, так и устойчивость и сила,

– написал Порошенко.

В партии "Слуга народа" опубликовали краткую статистику о том, насколько неотъемлемой частью парламента являются женщины.

Женщины в парламенте:

В парламенте 9-го созыва рекордное количество женщин – 21%. В предыдущем созыве было лишь 12%.

Около 20% женщин-депутатов возглавляют комитеты ВР. 55 народных женщин-депутатов – во фракции "Слуга народа".

По данным ОПОРы, народные женщины-депутаты эффективнее коллег-мужчин: как по количеству зарегистрированных законопроектов, так и по количеству принятых.

И добавили картинку с баннером, где строитель зарисовывает стандартные розовые открытки-поздравления.



Открытка от "Слуг народа" / С фейсбук-страницы партии Партия "Голос" в своих соцсетях опубликовала гифку с 8 важными словами, о которых надо помнить ежедневно, а не только 8 Марта. Речь идет о: достоинстве

правах

борьбе

ценности

поддержке

сотрудничестве

уважении

равенстве.

Народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина написала: поднимает свой утренний бокал просекко за то, чтобы каждая женщина чувствовала полноту и радость жизни. И добавила: это состояние не должно зависеть ни от каких внешних обстоятельств.

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко на 8 Марта устроил 8-километровый забег на Трассе здоровья в Одессе. Во время него он ведет ютуб-шоу о 8 выдающихся украинках. На каждом километре забега он начинает рассказ о другой известной украинке. Так он собирается рассказать о княгине Ольге, Лесе Украинке, Алле Горской и других.

Как силовики поздравили женщин Главнокомандующий Вооруженный Сил Украины Руслан Хомчак в своем поздравлении вспомнил военных женщин, отдавших свои жизни за Украину. Это Екатерина Носкова, Алла Вовк, Наталья Хоружая, Сабина Галицкая, Алеся Бакланова, Яна Червона, Клавдия Сытник, Ирина Шевченко, Ярослава Никоненко. Кому, как не Вооруженным Силам Украины, засвидетельствовать, что словосочетание "слабый пол" не про украинок.... Нет ни одной воинской части, где бы ни было женщины, которая вносит свой вклад в усиление обороноспособности нашей страны,

– написал Руслан Хомчак. Начальник Генштаба Сергей Корнейчук выразил земной поклон солдатским матерям, и всем, чьи сыновья и дочери, отдали жизнь за свободу и независимость Украины. В СБУ поздравления начали со слов о том, что все самое светлое, самое дорогое, что есть в жизни, связано с женщиной. Это любовь, счастье и надежда. "Мы восхищаемся вашими красотой и духовной силой. Ценим ваши таланты и настойчивость. Уважаем ваши опыт и профессионализм", – поздравили женщин от СБУ.

Глава ГСЧС Михаил Чечеткин в своем поздравлении отметил: этот праздник – символ стремления женщин к миру, реализации равных прав и возможностей. Главный "спаситель" отметил: в государственной службе по чрезвычайным ситуациям есть женщины водолазы, кинологи, химики, начальники караулов и даже пожарных частей.

Редакция 24 канала присоединяется к поздравлениям! С праздником, милые женщины!