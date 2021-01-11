Пропрезидентская фракция "Слуга народа" намерена встретиться с премьером Денисом Шмыгалем. Во время встречи планируют обсудить решение проблемы по повышению тарифов на коммуналку.

Совещание "Слуги народа" и Шмыгаля по повышению тарифов: подробности

Встреча "Слуги народа" с премьер-министром запланирована на 12 января. Об этом сообщили один из лидеров политсилы Давид Арахамия и нардеп Александр Качура.

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По словам Арахамии, на совещании также будут присутствовать исполняющий обязанности министра энергетики Юрий Витренко, представители Офиса Президента и все, кого касается этот вопрос.

Качура, со своей стороны, отметил, что:

готовит иск в админсуд с требованием отменить решение о поднятии тарифов;

намерен подать заявление в правоохранительные органы с целью начала расследования обстоятельств и привлечения должностных лиц к ответственности;

планирует зарегистрировать постановление в верховой Раде о безотлагательном пересмотре и уменьшении тарифов.

Кроме того, для решения проблемы в "Слуге народа" пообещали выработать и обнародовать план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов.