Двери, поврежденные 20 марта участниками акции в поддержку Сергея Стерненко, вечером 25 марта появились в эфире канала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пояснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил их телеканалу.

По словам Мендель, доставку в студию осуществили за деньги канала.

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Что произошло в эфире "1+1"

25 марта на передачу "Право на власть" из Офиса Президента принесли обрисованные двери с разбитым стеклом. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов". Она отметила, что ей "стоило больших усилий", чтобы "притащить этот атрибут".

Я бы не сказала, что это – символ протестов, которые произошли в субботу (20 марта – 24 канал). Я бы сказала, что это – жертва протестов. И слава Богу, что эта жертва – неживая,

– заявила ведущая.

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По словам Мендель, поврежденные двери доставили в студию телеканала на один вечер по запросу и за счет самого телеканала.

Пресс-секретарь президента заверила, что дверь не является вещественным доказательством. Ведь все действия с ней, нужные для выяснения обстоятельств происшествия, полицейские уже провели.

Мендель добавила, что в понедельник, 29 марта, дверь отправят на реставрацию.

Справка. В передаче, в частности, участвовали заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич, волонтер Роман Синицын, народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, парламентарий от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий. Через видеосвязь присоединился и ветеран боевых действий Владислав Стафийчук (Влад Сорд), которого задержали на акции протеста и который находится под домашним арестом.

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