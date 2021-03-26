Поврежденные двери ОП оказались в студии "1+1": у Зеленского объяснили, как это произошло
Двери, поврежденные 20 марта участниками акции в поддержку Сергея Стерненко, вечером 25 марта появились в эфире канала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель пояснила, что Офис Президента только на один вечер одолжил их телеканалу.
Источник:"Украинская правда"
По словам Мендель, доставку в студию осуществили за деньги канала.
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Что произошло в эфире "1+1"
25 марта на передачу "Право на власть" из Офиса Президента принесли обрисованные двери с разбитым стеклом. Ведущая Наталья Мосейчук назвала их "атрибутом субботних протестов". Она отметила, что ей "стоило больших усилий", чтобы "притащить этот атрибут".
Я бы не сказала, что это – символ протестов, которые произошли в субботу (20 марта – 24 канал). Я бы сказала, что это – жертва протестов. И слава Богу, что эта жертва – неживая,
– заявила ведущая.
По словам Мендель, поврежденные двери доставили в студию телеканала на один вечер по запросу и за счет самого телеканала.
Пресс-секретарь президента заверила, что дверь не является вещественным доказательством. Ведь все действия с ней, нужные для выяснения обстоятельств происшествия, полицейские уже провели.
Мендель добавила, что в понедельник, 29 марта, дверь отправят на реставрацию.
Протест под Офисом Президента 20 марта: главное
- Акция под ОП в поддержку Стерненко началась мирно, однако переросла в беспорядок. Активисты разбили окна здания, обрисовали его красками и забросали файерами.
- Сразу после акции задержали ветерана АТО и основателя издательства "Дом Химер" Владислава Стафийчука. Ему предъявили обвинение в хулиганстве.
- Впоследствии бойца "Азова" Евгения Строканя отправили под круглосуточный домашний арест.
- Еще одно подозрение объявили организатору протеста Сергею Филимонову. Сейчас сообщение о подозрении получили уже 5 человек.
- В Офисе Президента говорят, что своими действиями участники акции нанесли ущерб на 2 миллиона гривен.
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