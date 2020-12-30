Расследование финансовой деятельности сына новоизбранного президента Джо Байдена никоим образом не повредит украинско-американскому сотрудничеству. Как и тот факт, что министерство юстиции США запросило информацию, касающуюся работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma.

Украина не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства, в том числе и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.

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Что сказал Енин

По словам заместителя министра, эта проблема скорее касается внутриполитической ситуации в США.

Между Украиной и США существует межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В указанном документе определены центральные компетентные органы. С американской стороны это – Департамент юстиции, с украинской – Офис генерального прокурора. В случае поступления запросов соответствующая правовая помощь может быть предоставлена,

– объяснил Енин.

Он добавил, что Украина никоим образом не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства. Более того, несмотря на неоднократные провокации со стороны третьих лиц, украинской дипломатии удалось сохранить баланс и не потерять поддержку международных партнеров.

Обратите внимание! Инаугурация Джозефа Байдена должна состояться 20 января 2021 года, после утверждения Конгрессом США результатов президентских выборов США 6 января.

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