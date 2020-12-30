Повредит ли отношениям Украины и США дело с сыном Байдена
Расследование финансовой деятельности сына новоизбранного президента Джо Байдена никоим образом не повредит украинско-американскому сотрудничеству. Как и тот факт, что министерство юстиции США запросило информацию, касающуюся работы Хантера Байдена в украинской компании Burisma.
Украина не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства, в том числе и США. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Енин в интервью агентству Интерфакс-Украина.
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Что сказал Енин
По словам заместителя министра, эта проблема скорее касается внутриполитической ситуации в США.
Между Украиной и США существует межгосударственный договор о взаимной правовой помощи по уголовным делам. В указанном документе определены центральные компетентные органы. С американской стороны это – Департамент юстиции, с украинской – Офис генерального прокурора. В случае поступления запросов соответствующая правовая помощь может быть предоставлена,
– объяснил Енин.
Он добавил, что Украина никоим образом не вмешивается во внутренние дела любого иностранного государства. Более того, несмотря на неоднократные провокации со стороны третьих лиц, украинской дипломатии удалось сохранить баланс и не потерять поддержку международных партнеров.
Хантер Байден и Украина: что известно
- Хантер Байден в 2014 году вошел в совет директоров Украинской энергетической компании Burisma, владелец которой был фигурантом ряда коррупционных расследований.
- В Burisma Байден-младший работал до апреля 2019 года. Он контролировал юридические дела фирмы и получал зарплату в размере 50 тысяч долларов США.
- Однако в НАБУ заявили, что в делах, которые открыли в отношении Burisma, говорится о нарушении в течение 2010 – 2012 годов. Поэтому дело против Хантера закрыли.
- В начале декабря 2020 года федеральные прокуроры штата Делавэр в США открыли дело против сына Байдена.
- Новоизбранный президент заявил, что чрезвычайно гордится своим сыном, который "борется со сложностями и личными нападками ради того, чтобы стать сильнее".
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