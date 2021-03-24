Володимир Зеленський 23 березня повідомив, що звільняє голову Кропивницької райдержадміністрації "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". Але дуже швидко передумав.

На офіційному сайті президента України 23 березня опублікували розпорядження 206/2021-рп. Саме у ньому містилося курйозне формулювання.

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Розпорядження президента розвеселило мережу

Розпорядження глави держави "Про звільнення А.Поліщук з посади голови Кропивницької районної державної адміністрації" з номером 206/2021-рп з'явилося на сайті президента України 23 березня.

У тексті документу вказано, що Поліщук звільнили "у зв'язку з закінченням строку повноважень президента України". Це помітили користувачі інтернету. Вони опублікували скриншоти у мережі та стали активно обговорювати курйоз.

Дуже швидко з сайту президента розпорядження зникло. Але його все ще можна побачити у кеші Google.



"У зв'язку з закінченням строку повноважень президента" / Скриншот 24 каналу



На сайті президента станом на початок доби 24 березня 206 розпорядження немає / Скриншот

Як відреагували у мережі на курйозне розпорядження Зеленського: скриншоти коментарів

Чи дійсно Зеленський більше не президент

Звісно, ні. Володимир Зеленський продовжує бути президентом України.

Насправді глава держави згідно з законом "Про місцеві державні адміністрації" має право звільняти чиновників серед іншого і з формулюванням "у зв'язку із закінченням повноважень президента".

звільняти чиновників серед іншого і з формулюванням "у зв'язку із закінченням повноважень президента". Це зазвичай роблять тоді, коли країну очолює новий президент: у перші місяці свого президентства він змінює голів адміністрацій, призначених попередником.

у перші місяці свого президентства він змінює голів адміністрацій, призначених попередником. Але й правда в тому, що дуже рідко президент звільняє з таким формулюванням чиновників, які вже кілька років працюють за нового глави держави.

президент звільняє з таким формулюванням чиновників, які вже кілька років працюють за нового глави держави. До того ж стаття 118 Конституції України, у якій прописано пункт про звільнення чиновників державної адміністрації, жодним чином не зобов'язує главу держави пояснювати своє рішення.

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