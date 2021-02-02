В Минздраве заявляли, что жесткие карантинные ограничения вводили именно в январе, чтобы экономика Украины претерпела наименьших убытков. Министр финансов Сергей Марченко рассказал, действительно ли удалось предотвратить проблемы в сфере экономики.

Источник: 24 канал

В интервью Марченко отметил, что введение локдауна было достаточно прогнозируемым. Именно поэтому все подготовились заранее.

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"Выплаты, которые были в декабре от государства, позволили смягчить любой шок и нивелировать негативные риски", – заверил Марченко.

Справка. С 21 декабря в Украине выплачивали помощь ФЛП, которую обещала власть. Говорится о 8 тысячах гривен. Именно до 8 января 2021 года, когда и начался локдаун, выплачивали деньги всем, кто зарегистрировался.

Нацбанк ожидает, что влияние (локдауна в январе – 24 канал) на экономическую динамику будет 0,2% – 0,4%. Влияние незначительно, но оно есть,

– заверил министр финансов.

При этом он добавил, что воздействие на экономику во время локдауна в январе значительно меньше того, которое было в апреле – мае. "Тогда падение экономики было прежде всего связано с необходимостью локдауна, который длился 2 месяца. Эту историю прошел весь мир. Мы также страдали от закрытия бизнеса", – сказал Марченко.



Какие ограничения действуют в Украине / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала